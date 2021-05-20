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Facebook отказала российским властям по каждому запросу о выдаче данных пользователей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Facebook получила от российских властей 20 запросов о выдаче конфиденциальных данных пользователей, следует из отчета о «прозрачности» компании за второе полугодие 2020 года. Facebook отказала по каждому запросу.

Facebook отказала российским властям по каждому запросу о выдаче данных пользователей

Запросы касались информации по 35 аккаунтам пользователей. Facebook отказала, в частности, из-за того, что заявитель не предоставил дополнительную информацию по запросу.

Стоить отметить, что количество запросов в отчетном полугодии практически равно показателю января-июня 2020 года, но число этих запросов в последние три года растет.

Также из отчета следует, что Facebook по запросу из России заблокировала в 2,5 раза больше единиц контента – 1880, чем в первом полугодии 2020 года. Подавляющее большинство заблокированного контента – посты с экстремистской направленностью.

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Фото на обложке: Shutterstock.com

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