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Facebook тестирует новую функцию ленты с тематическим контентом от компаний

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Facebook тестирует новую функцию новостной ленты, позволяющую просматривать тематический контент компаний. Это могут быть, например, статьи о моде, красоте или фитнесе. Также соцсеть улучшит рекламные рекомендации.

Facebook тестирует новую функцию ленты с тематическим контентом от компаний

О работе над нововведениями Facebook сообщила на своем сайте.

Функцию тематического контента компания тестирует. Когда она начнет полноценно функционировать не сообщается.

Также в Facebook рассказали, что работают над повышением точности рекламных рекомендаций. Например, если пользователь смотрит видео о путешествиях, социальная сеть покажет рекламу отелей и авиабилетов, отметили в пресс-службе компании.

Кроме того, компания работает над улучшением соцсетей Facebook и Instagram как платформы для покупок.

«В ближайшие годы компания создаст современную систему коммерции, включающую инструменты рекламы, работы с сообществами, обмена сообщениями, магазины. Все это поможет создать персонализированный путь клиента, на котором легче обнаружить продукт, узнать о нем, принять решение о покупке, оплатить его и найти его на пороге своего дома», – пояснили в пресс-службе Facebook.

Там добавили, что магазины Facebook посещают 300 млн пользователей ежемесячно.

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Фото: Shutterstock.com

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