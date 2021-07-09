Facebook тестирует новую функцию ленты с тематическим контентом от компаний

Facebook тестирует новую функцию новостной ленты, позволяющую просматривать тематический контент компаний. Это могут быть, например, статьи о моде, красоте или фитнесе. Также соцсеть улучшит рекламные рекомендации.
О работе над нововведениями Facebook сообщила на своем сайте.
Функцию тематического контента компания тестирует. Когда она начнет полноценно функционировать не сообщается.
Также в Facebook рассказали, что работают над повышением точности рекламных рекомендаций. Например, если пользователь смотрит видео о путешествиях, социальная сеть покажет рекламу отелей и авиабилетов, отметили в пресс-службе компании.
Кроме того, компания работает над улучшением соцсетей Facebook и Instagram как платформы для покупок.
«В ближайшие годы компания создаст современную систему коммерции, включающую инструменты рекламы, работы с сообществами, обмена сообщениями, магазины. Все это поможет создать персонализированный путь клиента, на котором легче обнаружить продукт, узнать о нем, принять решение о покупке, оплатить его и найти его на пороге своего дома», – пояснили в пресс-службе Facebook.
Там добавили, что магазины Facebook посещают 300 млн пользователей ежемесячно.
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