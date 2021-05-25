Суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублей

Кирилл Билык
Суд в Москве оштрафовал компанию Facebook на 26 млн рублей по восьми протоколам об административных правонарушениях за «неудаление запрещенного контента».
Суд оштрафовал Facebook на 26 млн рублейКирилл Билык
Компания признана виновной в совершении нарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 13.41 Кодекса об административных правонарушениях РФ.
Facebook оштрафована по восьми протоколам. По двум из них назначен штраф в размере 4 млн рублей каждый, еще по шести – в размере 3 млн рублей. Итого: 26 млн рублей штрафа.
Суд рассмотрит еще два протокола в отношении Facebook 10 июня.
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