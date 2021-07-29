Facebook выпустит «умные» очки для своей «метавселенной» совместно с Ray-Ban

Facebook назвал первый продукт – часть создаваемой им «метавселенной». Это «умные» очки, разработанные совместно с Ray-Ban. Что они будут из себя представлять в соцсети не рассказали, однако дали некоторые намеки.

О новом продукте Facebook пишет The Verge. Никаких подробностей об очках в соцсети не раскрывают, однако ранее там говорили, что очки не будут VR-устройством и в них не будет встроенного дисплея.

«Очки имеют свой знаковый форм-фактор, и они позволяют делать довольно изящные вещи», – цитирует издание главу Facebook Марка Цукерберга.

Ранее гендиректор Facebook говорил, что очки выпустят в 2021 году, но пандемия коронавируса изменила планы.

Facebook уже несколько лет работает над созданием «умных» очков. Их исследовательское подразделение Project Aria даже создало прототип, но судя по тому, что Facebook в производстве продукта начал сотрудничать с брендом Ray-Ban, дизайн будет соответствующим.

О том, что Facebook хочет превратить себя в «метавселенную», RB.ru рассказывали 25 июля.

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