Facebook научила ИИ распознавать объекты с помощью фотографий из Instagram

Facebook объявила, что создала программу компьютерного зраения, которая может «видеть» то, на что смотрит. ИИ был обучен с помощью 1 млрд общедоступных изображений из Instagram. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Программа, получившая название SEER, превзошла существующие модели ИИ в тесте на распознавание объектов, сообщает Facebook.

SEER получила «оценку точности идентификации» в 84,2% при прохождении теста от ImageNet. Последний проверяет, может ли программа ИИ идентифицировать то, что находится на фотографии.

По словам главного специалиста по ИИ Facebook Янна ЛеКуна, идея состоит в том, чтобы создать искусственный интеллект, который сможет обучаться так же, как младенец — посредством наблюдения и построения мысленной модели отношений между объектами.

Для этого SEER изучала целые фотографии, их части и схожие изображения. В результате, ИИ научился распознавать данные на основе их отдельных фрагментов. Отмечается, что этот шаг считается критически важным для достижения в будущем интеллекта человеческого уровня.

ЛеКун также отметил, что следующими шагами в развитии SEER станут распознавание по видео и «мультимодальное обучение», когда система ИИ одновременно изучает изображения и текст.

По заявлению Facebook, программа и алгоритм, лежащий в ее основе, будут открыты и бесплатны для всех пользователей.

Относительно использования фотографий пользователей Instagram, соцсеть сообщила, что ее политика данных позволяет так делать. В ней содержится пункт, о том, что «компания применяет имеющуюся у нее информацию для поддержки исследований и инноваций».

Фото: Facebook