Facebook начала тестировать аналогичную для Twitter функцию тредов

Консультант по социальным сетям Мэтт Наварра заметил, что Facebook начала тестировать функцию тредов (веток), которая уже существует в Twitter, и предоставляет пользователям возможность связывать свои посты в одну серию.
Функция позволяет создавать новый пост, связывая его с предыдущим по теме. Это более наглядно связывает сообщения, чтобы подписчикам было легче следить за обновлениями. Новое сообщение в треде появляется в новостных лентах, отображаясь как связанное с другими в цепочке.
В компании Facebook подтвердили TechCrunch, что тестируют эту функцию для небольшой группы «общественных деятелей» в соцсети. Общественный деятель — это особый тип категории страниц Facebook для известных людей или всех, кто хочет обеспечить более широкое присутствие на Facebook.
Facebook объяснила, что у постов с цепочкой будет кнопка «Просмотреть ветку постов». Это позволит подписчикам легко раскрывать ветку, чтобы увидеть все посты.
Facebook не ответила, будет ли тестирование распространено более широко среди других публичных людей в соцсети, а также будет ли функция позже распространяться на другие категории страниц — например, компаний или групп.
Для Twitter функция ветки полезна, поскольку ограничение на количество символов усложняет ведение разговора. Посты в Facebook могут содержать до 63 206 символов — это около 225 твитов, пишет TechCrunch.
Facebook ранее занималась проблемами дезинформации, отмечает TechCrunch. Для журналистов или чиновников, которые делятся информацией о развивающихся новостях, ветки могут содержать полезный контекст.
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Фото: dolphfyn / Shutterstock
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