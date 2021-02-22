Facebook заблокировал социальную рекламу и извинился

Введённый перед выборами президента США запрет на политическую рекламу рикошетом ударил по платным постам, повышающим осведомленность о COVID-19. В Facebook признали наличие проблемы и пообещали восстановить часть заблокированной рекламы.

Facebook заблокировал сообщения о пользе и необходимости вакцинации от коронавируса, сообщило издание Politico.

Причиной блокировки стал запрет на политическую рекламу в соцсети и связанные с ним алгоритмы, говорится в статье.

По подсчётам журналистов, помеченными как неприемлемые оказались рекламные посты более чем в 110 сообществах. В частности, соцсеть удалила сообщения о механизмах действия вакцины и расположении прививочных пунктов.

В Facebook признали наличие проблемы и заверили, что восстановят этот контент. При этом издание отметило, что с учетом широкого распространения в социальной сети противников прививок, блокировка платных сообщений о вакцинации ставит под сомнение пригодность платформы для получения достоверной информации о пандемии COVID-19.

В июне основатель социальной сети Марк Цукерберг объявил, что Facebook запустил кампанию по информированию пользователей о президентских выборах в США и ввел возможность отключения политической рекламы. В ноябре американские СМИ писали, что Facebook негласно продлил в своих сервисах запрет на такие материалы, хотя его планировали снять через неделю после голосования.

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