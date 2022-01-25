Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента

Основательница агентства You Story Global Екатерина Городничева рассказала, по какой методике её команда блокирует сливы интимных или просто не предназначенных для публичного просмотра материалов об известных персонах.

Несмотря на свою неоднозначность, инструменты ORM — онлайн-управления репутацией — дают возможность оставаться на плаву в эпоху хайпа и хейта. Например, активно развивается нишевое направление защиты репутации от сливов.

Слив года — звание неоднозначное, тем не менее, вопросов не вызывающее. В 2020 году его получил Артём Дзюба с интимным видео, в 2021 — Оксимирон, громко рассекретивший неприятную съемку 10-летней давности в клипе «Кто убил Марка?». Ни тот, ни другой ничего не потеряли, скорее приобрели. Но кто-то хотел бы оказаться на их месте?

Я — нет. И ни один наш клиент не хочет.

Рынок управления репутацией во всём мире, в том числе и в России, в последние годы показывает рост. По оценкам нашего партнёра Дмитрия Сидорина («Сидорин Лаб»), объём российского рынка уже достиг 48 млрд рублей, увеличившись за 2020 год на 43% (данные на основе RusProfile). Нейтрализация сливов — крепкая составляющая этой сферы, хотя технические инструменты борьбы с интернет-сливами (как и само это явление) появились относительно недавно.

За 9 месяцев 2021 года 10% всех заявок по направлению ремувинг — удаление информации из интернета — нам пришло на блокировку видео и фото с физлицами, которых снимали и выложили в сеть без их согласия. Итого, за этот период мы удалили около 500 единиц подобного контента.

Содержание материала:

По какой схеме происходит классический слив?

Имеется фото-/видеосъёмка или личная переписка. Обладатель материала либо шантажирует жертву, либо выкладывает контент в интернет ради мести, либо продаёт материал компроматному сайту. Чаще всего пострадавшая сторона заранее знает о возможном сливе. Например, поставить в известность может сам шантажист, требуя денег или каких-то действий, извинений.

Если слив не особо критичный, игнорирование или обращение в полицию вполне может стать решением. Как минимум, это даст правильную обратную связь шантажисту: его не боятся или не воспринимают всерьёз.

Или можно нейтрализовать слив современными техническими методами сразу после публикации, тем самым заблокировав возможное тиражирование нежелательного материала по сети.

Публикация слива на YouTube и в соцсетях

Жалоба в техподдержку на нарушение правил площадки — эффективный способ для быстрой блокировки материала. Работает вернее, чем Роскомнадзор или суд.

Есть несколько главных оснований, по которым техподдержка блокирует контент:

Спам, мошенничество, введение в заблуждение (90% всех удалённых на YouTube материалов с апреля по июнь 2021 года) Нагота и материалы сексуального характера. Оскорбления и угрозы. Нетерпимость и дискриминация. Опасность для детей. Выдача себя за другое лицо. Пропаганда насилия и экстремизма. Вредные и опасные действия. Нарушение неприкосновенности частной жизни. Нарушение авторских прав (незаконное использование логотипа, названия, запатентованного творческого псевдонима и т.д.).





Эти запреты в той или иной форме отражены в правилах большинства соцсетей:

Например, во «ВКонтакте» запрещено публиковать информацию, которая:

является вульгарной или непристойной;

содержит информацию ограниченного доступа, включая информацию о частной жизни третьих лиц;

пропагандирует и/или способствует разжиганию расовой, религиозной, этнической ненависти или вражды по признакам отнесения к определенным полу, ориентации, а также по иным индивидуальным признакам и особенностям человека (включая вопросы его здоровья).





Фейсбук формулирует свои «нормы сообщества» иначе, но суть остаётся прежней:

Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить безопасность на Facebook. Иногда люди сталкиваются с угрозами и нападками с целью запугать, унизить или заставлять замолчать. Такое поведение запрещено на Facebook.

Мы убеждены, что все люди равны в своем достоинстве и правах. Мы ожидаем, что наши пользователи будут уважать достоинство других людей, а также воздерживаться от травли и унижений.

Мы делаем все возможное, чтобы защитить конфиденциальность личной информации и неприкосновенность частной жизни.

В руководстве сообщества Instagram есть такая обобщённая формулировка правил площадки:

Мы хотим, чтобы Instagram оставался самобытным и безопасным местом. Публикуйте только свои фото и видео и всегда соблюдайте законы. Уважайте всех в Instagram, не отправляйте людям спам и не публикуйте фото обнажённых тел.

Для выявлений контента, нарушающего правила, Facebook привлекает сторонние организации из Международной сети проверки фактов (International Fact-Checking Network). Эта работа имеет субъективную окраску, поэтому не остаётся без скандалов.

Так, бывшая сотрудница Facebook (Meta) Фрэнсис Хоген в октябре 2021 года обнародовала доказательства того, что алгоритмы FB вместо блокировки дискриминационного и другого нежелательного контента, наоборот, продвигали его, поскольку он более вовлекающий. Суть претензии Хоген сводилась к тому, что владельцы площадок думают не о безопасности пользователей, а об охватах и прибыли. В свою очередь, пользователи, чей контент подвергается блокировке, часто жалуются на несправедливость решения.

В сливах личной и интимной информации чаще всего присутствуют грубые, очевидные нарушения. Порой нарушается сразу несколько правил. Так что стремление площадок хоть как-то соблюдать нормы морали в случае с такими кейсами реально работает.

Как отправить запрос на удаление публикации?

Чтобы пожаловаться на публикацию, нужно:

Нажать на три точки (в фейсбуке, инстаграме и ВК они расположены над постом, в YouTube — справа под видео). Выбрать вариант «Пожаловаться». Выбрать из предложенного списка причину жалобы.

Слайдер: Как пожаловаться на контент в Facebook, Instagram, «ВКонтакте», YouTube

Для получения положительного решения важно привести грамотные доказательства нарушения, иначе может быть только хуже. Например, YouTube-ролики, на которые много раз жаловались, но не смогли удалить, попадают под защиту платформы. На этом этапе добиться их блокировки становится почти невозможно.

Как правильно написать жалобу?

Рассмотрим на примере жалобы в техподдержку YouTube.

Нажимаем на три точки, выбираем вариант «Пожаловаться», причину жалобы «Нарушение моих прав» и далее «Нарушение конфиденциальности».

Отправляем и ждём письма от сервиса на почте.

В ответ на это письмо необходимо выслать уточняющую информацию по жалобе. Например, если вас без разрешения сняли на видео и выложили ролик в YouTube, самое главное — подтвердить, что в кадре действительно присутствуете вы. Для этого нужно сделать скрин фрагмента с вашим участием. В кадре должно быть хорошо видно ваше лицо. Если визуально опознать вас сложно, можно сделать запись голоса. Приложите аудиофайл с вашим голосом и укажите временной промежуток, где в YouTube-ролике звучит ваш голос. Обязательно приложите скрин вашего паспорта с фотографией.

В большинстве случаев этой доказательной базы будет достаточно для получения положительного решения о блокировке видео, нарушающего конфиденциальность.

По такому же принципу жалобы на нарушение конфиденциальности составляются и для всех других соцсетей.

Вот ещё несколько рекомендаций от специалистов YouTube по поводу содержания таких запросов:

Рекомендации от специалистов YouTube. Нажмите, чтобы увеличить

Если жалоба составлена корректно, контент блокируется за 1-30 дней.

Когда речь идёт о сливе на известного человека (бизнесмена, депутата, спортсмена), критически важной является подготовка. Получив запрос о защите от возможного слива, мы изучаем материал, выбираем подходящую причину жалобы и заранее прописываем индивидуальный скрипт с доказательствами нарушения, а также ответы на возможные возражения техподдержки.

При предварительной подготовке вероятная скорость удаления — 1-2 дня. Помните, что в любой техподдержке работают люди и к ним надо подбирать ключи.

Контроль перезаливов

Контролировать повторные публикации сливов на YouTube можно при помощи системы Content ID, которая автоматически проверяет ролики на наличие в них чужих авторских фрагментов (музыки, видео и т.д.). Для этого нужно зарегистрироваться в системе, отправить пример авторского видео и поставить запрет на его публикацию.

Обычно блогеры и музыканты получают через Content ID дополнительную монетизацию своего авторского контента, но можно использовать этот инструмент и для блокировки сливов. Например, если телефон взломали и украли оттуда ваше видео (то есть авторские права принадлежат вам).

Ютуб как один из самых прогрессивных сервисов в вопросах защиты прав авторов научился распознавать попытки перезалить видео, заблокированные ранее по жалобе правообладателя. На личном опыте я много раз видела, что такой ролик не пропустят, хотя официальные источники не раскрывают подробностей алгоритма.

В Facebook и Instagram действует похожий способ борьбы с фейками. Обнаружив контент с ложной информацией, алгоритмы начинают автоматически искать похожие публикации и делают на них пометки «ложный контент», что пессимизирует их в выдаче и т.д.

В целом, удалить перезалив гораздо проще, чем первоначально заблокировать материал. Самое важное — не упустить момент, когда контент только появился в сети. Технично закидать его жалобами в первые часы после публикации очень важно для успеха.

Если речь идет об интимных фото или видео бывшего парня, то добиться блокировки проще. Когда нет риска лавинообразного распространения материала, достаточно вручную отправить жалобы в тех соцсетях, где появился материал.

Чек-лист по быстрому удалению слива

Изучите правила основных соцсетей и YouTube. Выберите подходящую причину жалобы для блокировки интимного контента. Чаще всего это должна быть жалоба на нарушение конфиденциальности, публикацию материала с вашим участием без вашего согласия или на наличие в материале наготы, сексуальных сцен. Проконсультируйтесь с ремувинг-специалистом или юристом, имеющим опыт решения интернет-споров. Заранее подготовьте текст жалобы с подробным обоснованием нарушения ваших прав и правил площадки. В случае, если слив всё-таки произошёл, воспользуйтесь своим правом заблокировать контент через отправку жалобы.



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