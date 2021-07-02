В Великобритании нашли способ подделать результат теста на COVID-19 с помощью сока

Школьники из Великобритании подделали положительный результат экспресс-теста на COVID-19 чтобы не ходить на уроки. Они облили его апельсиновым соком, пишет The Guardian. В газете проверили – работает.
Оказалось, что повышенная кислотность апельсинового сока сказывается на действии теста, и она дает положительный результат. В The Guardian опытным путем подтвердили эффективность метода.
В газете отметили, что такого же результата можно добиться с помощью Coca-Cola или кетчупа.
Положительный результат экспресс-теста на коронавирус позволил изобретательным школьникам не ходить на уроки в течение двух недель.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Как определить поддельный QR-код: ESET дал инструкцию
- 2 Большинство россиян против нового локдауна — исследование
- 3 Бывший помощник Дональда Трампа основал новую социальную сеть
- 4 Власти Москвы оценили падение выручки ресторанов Москвы в 15-20% после введения QR-кодов
- 5 Стартап Worldcoin раздает криптовалюту за биометрические данные