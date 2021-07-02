Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Великобритании нашли способ подделать результат теста на COVID-19 с помощью сока

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Школьники из Великобритании подделали положительный результат экспресс-теста на COVID-19 чтобы не ходить на уроки. Они облили его апельсиновым соком, пишет The Guardian. В газете проверили – работает.

В Великобритании нашли способ подделать результат теста на COVID-19 с помощью сока

Оказалось, что повышенная кислотность апельсинового сока сказывается на действии теста, и она дает положительный результат. В The Guardian опытным путем подтвердили эффективность метода.

В газете отметили, что такого же результата можно добиться с помощью Coca-Cola или кетчупа.

Положительный результат экспресс-теста на коронавирус позволил изобретательным школьникам не ходить на уроки в течение двух недель.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как определить поддельный QR-код: ESET дал инструкцию
  2. 2 Большинство россиян против нового локдауна — исследование
  3. 3 Бывший помощник Дональда Трампа основал новую социальную сеть
  4. 4 Власти Москвы оценили падение выручки ресторанов Москвы в 15-20% после введения QR-кодов
  5. 5 Стартап Worldcoin раздает криптовалюту за биометрические данные

ВОЗМОЖНОСТИ

05 июля 2021

Скаутинг FinTech-проектов

11 июля 2021

Акселератор Build UP

12 июля 2021

Предакселератор НТИ

Все ВОЗМОЖНОСТИ