В Великобритании нашли способ подделать результат теста на COVID-19 с помощью сока

Школьники из Великобритании подделали положительный результат экспресс-теста на COVID-19 чтобы не ходить на уроки. Они облили его апельсиновым соком, пишет The Guardian. В газете проверили – работает.

Оказалось, что повышенная кислотность апельсинового сока сказывается на действии теста, и она дает положительный результат. В The Guardian опытным путем подтвердили эффективность метода.

В газете отметили, что такого же результата можно добиться с помощью Coca-Cola или кетчупа.

Положительный результат экспресс-теста на коронавирус позволил изобретательным школьникам не ходить на уроки в течение двух недель.

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