Экспедиция «Инновационная Россия 2021» проехала Дальний Восток и Сибирь

Организаторы экспедиции «Инновационная Россия 2021» подвели итоги апрельской поездки по Дальнему Востоку и Сибири. Команда проехала 5500 километров и изучила инновационную экосистему 10 российских городов.
По словам организаторов, главная гипотеза экспедиции заключается в том, что в каждом российском регионе есть уникальный опыт и компетенции в сфере предпринимательства. На Сахалине умеют работать с водородом и аквакультурой, в Хабаровске технологии развиваются вокруг Дальневосточной железной дороги и сообщества IT-предпринимателей, во Владивостоке инновации концентрируются в ДВФУ. Развитая стартап-экосистема есть в Якутске.
На Дальнем Востоке работает сильный инвестор — Дальневосточный фонд высоких технологий. Он инвестирует крупными чеками в стартапы уже на довольно поздних стадиях развития. У него в портфеле уже собраны очень перспективные проекты.
В то же время в большинстве регионов довольно слабо выстроена поддержка проектов на ранних стадиях. В основном эту функцию выполняет Фонд содействия инновациям, но представители фонда есть не везде, даже в активных и продвинутых регионах.
Посмотреть видеоотчеты и зарегистрироваться на будущие мероприятия можно по ссылке.
Фото на обложке: Eva Mont / Shutterstock
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