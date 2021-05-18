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Экспедиция «Инновационная Россия 2021» проехала Дальний Восток и Сибирь

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы экспедиции «Инновационная Россия 2021» подвели итоги апрельской поездки по Дальнему Востоку и Сибири. Команда проехала 5500 километров и изучила инновационную экосистему 10 российских городов.

Экспедиция «Инновационная Россия 2021» проехала Дальний Восток и Сибирь

По словам организаторов, главная гипотеза экспедиции заключается в том, что в каждом российском регионе есть уникальный опыт и компетенции в сфере предпринимательства. На Сахалине умеют работать с водородом и аквакультурой, в Хабаровске технологии развиваются вокруг Дальневосточной железной дороги и сообщества IT-предпринимателей, во Владивостоке инновации концентрируются в ДВФУ. Развитая стартап-экосистема есть в Якутске.

На Дальнем Востоке работает сильный инвестор — Дальневосточный фонд высоких технологий. Он инвестирует крупными чеками в стартапы уже на довольно поздних стадиях развития. У него в портфеле уже собраны очень перспективные проекты.

В то же время в большинстве регионов довольно слабо выстроена поддержка проектов на ранних стадиях. В основном эту функцию выполняет Фонд содействия инновациям, но представители фонда есть не везде, даже в активных и продвинутых регионах.
Сергей Богданов, CEO YellowRockets
Как отмечают организаторы, Дальний Восток — перспективный регион для стартапов и развития бизнеса. Здесь есть хорошая инфраструктура: бизнес-инкубаторы, «Точки кипения», «Мой бизнес». Но проблема в том, что многие местные предприниматели не знают о возможностях региона.

Посмотреть видеоотчеты и зарегистрироваться на будущие мероприятия можно по ссылке.

Фото на обложке: Eva Mont / Shutterstock

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