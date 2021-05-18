Экспедиция «Инновационная Россия 2021» проехала Дальний Восток и Сибирь

По словам организаторов, главная гипотеза экспедиции заключается в том, что в каждом российском регионе есть уникальный опыт и компетенции в сфере предпринимательства. На Сахалине умеют работать с водородом и аквакультурой, в Хабаровске технологии развиваются вокруг Дальневосточной железной дороги и сообщества IT-предпринимателей, во Владивостоке инновации концентрируются в ДВФУ. Развитая стартап-экосистема есть в Якутске.

На Дальнем Востоке работает сильный инвестор — Дальневосточный фонд высоких технологий. Он инвестирует крупными чеками в стартапы уже на довольно поздних стадиях развития. У него в портфеле уже собраны очень перспективные проекты.



В то же время в большинстве регионов довольно слабо выстроена поддержка проектов на ранних стадиях. В основном эту функцию выполняет Фонд содействия инновациям, но представители фонда есть не везде, даже в активных и продвинутых регионах. Сергей Богданов, CEO YellowRockets

Как отмечают организаторы, Дальний Восток — перспективный регион для стартапов и развития бизнеса. Здесь есть хорошая инфраструктура: бизнес-инкубаторы, «Точки кипения», «Мой бизнес». Но проблема в том, что многие местные предприниматели не знают о возможностях региона.

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Фото на обложке: Eva Mont / Shutterstock