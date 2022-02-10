ФАС заявила о нарушении Google антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала корпорацию Google, владельца YouTube, виновной в нарушении антимонопольного законодательства. Ведомство посчитало, что компания злоупотребляет своим положением на рынке видеохостинга.

«Служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС посчитала, что такое поведение ущемляет интересы пользователей и приводит к ограничению конкуренции на смежных рынках.

Антимонопольная служба возбудила дело против Google в апреле прошлого года по заявлению Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ). По мнению организации, интернет-компания могла блокировать аккаунты, «не неся при этом ответственности».

Директор РОЦИТ Рустам Сагдатулин сообщил Forbes, что организация направила заявление в ФАС в конце 2020 года — тогда от российских пользователей начали поступать массовые жалобы на блокировки их YouTube-каналов. Уже в прошлом году с этой проблемой стали сталкиваться реже, однако она все равно сохранилась.

Сагдатулин отмечает, что главная проблема действий Google в том, что от корпорации не удается получить обратную связь и выяснить причины блокировки. «Мы хотим добиться того, чтобы компания давала хотя бы минимальные разъяснения, и у пользователей появилась возможность оспорить решение и вернуть аккаунт», — пояснил директор РОЦИТ.

Сейчас владельцам заблокированных аккаунтов оказывается проще заново зарегистрироваться на YouTube, чем ждать ответ от Google, однако в этом случае они фактически лишаются монетизации уже созданного ранее контента, добавил Сагдатулин. По его сведениям, никому из тех, кто подавал жалобу на блокировку, Google так и не вернул полный доступ к аккаунту.

Что уже заблокировал Google

В 2020 году Google заблокировал YouTube-аккаунт телеканала «Царьград», которым владеет бизнесмен Константин Малофеев. Сама компания такое решение объясняла тем, что Малофеев находится в санкционных списках США.

Российский суд ранее признал, что компания должна полностью восстановить YouTube-канал в том виде, в котором он был до удаления, в противном случае будет начисляться неустойка в размере 100 тыс. рублей в день и еженедельно увеличиваться в прогрессивном порядке.

В декабря прошлого года YouTube заблокировал аккаунт российской актрисы и телеведущей Марии Шукшиной за распространение недостоверной информации о коронавирусе.

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