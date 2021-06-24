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«My hostage co-founder»: Фазлыев о разделе бизнеса с партнером

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Основатель стартапа Ecwid Руслан Фазлыев в интервью каналу «Русские норм!» рассказал, как они с партнером делили бизнес – Ecwid и X-Cart, и почему они это сделали.

«My hostage co-founder»: Фазлыев о разделе бизнеса с партнером

Фазлыев рассказал, что в презентациях инвесторам называл своего партнера по бизнесу Юрия Зайцева «my hostage co-founder». По словам Фазлыева, инвесторы хотели вкладываться в Ecwid, а не в X-Cart, и им «важно было понять, что происходит».

«Если оба основателя уйдут в Ecwid, то кто будет X-Cart всерьез воспринимать?! Поэтому мы поделили – он в X-Cart остается, я – в Ecwid», – сказал Фазлыев. Он добавил, что у них остались доли в компаниях, но он не занимался операционной деятельностью в X-Cart, а Зайцев – в Ecwid.

Руслан Фазлыев в 2009 создал стартап – бесплатный конструктор интернет-магазинов Ecwid, который впоследствие продал за $500 млн компании Lightspeed. Закрытие сделки ожидается в Q3 2021.

Ecwid обслуживает более 130 тысяч клиентов в более чем 100 странах. Выручка компании за последний год составила $20 млн. 

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Фото: «Русские норм!» / Youtube.com

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