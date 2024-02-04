Космонавт-рекордсмен, поддержка льготной ипотеки, 2ГИС для Vision Pro: главное 4 февраля

Ахмед Садулаев
Астронавт «Роскосмоса» установил рекорд по длительности пребывания в космосе, правительство обещает продлить поддержку льготных ипотечных программ, а московский Дептранс поделился успехами системы распознавания лиц. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.
Космонавт-рекордсмен, поддержка льготной ипотеки, 2ГИС для Vision Pro: главное 4 февраляАхмед Садулаев
Мир
- Экспорт накладных ресниц и париков принес экономике КНДР $167 млн в 2023 году. На эту статью пришлось 60% всех поставок из страны в Китай.
Россия
- Работающий на МКС астронавт «Роскосмоса» Олег Кононенко установил рекорд по суммарной длительности пребывания в космосе. За пять полетов россиянин набрал в сумме более 878,5 суток.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство продолжит поддержку льготных ипотечных программ. Власти продлят семейную ипотеку, а также региональные программы.
- Также Хуснуллин уверен, что 2024 год станет переломным для негативного тренда в ЖКХ.
- Кабмин упростил допуск российских транспортных компаний к международным перевозкам: процедура сократится с 20 до 5 рабочих дней.
Технологии
- Система распознавания лиц в московском транспорте «Сфера» помогла найти 1,3 тыс. пропавших без вести и выявить почти 1,5 тыс. преступников, рассказали в столичном Дептрансе.
Фото: Unsplash
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