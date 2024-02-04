Астронавт «Роскосмоса» установил рекорд по длительности пребывания в космосе, правительство обещает продлить поддержку льготных ипотечных программ, а московский Дептранс поделился успехами системы распознавания лиц. Эти и другие новости дня — в дайджесте RB.

Космонавт-рекордсмен, поддержка льготной ипотеки, 2ГИС для Vision Pro: главное 4 февраля