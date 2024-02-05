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Россияне чаще снимают наличные, предприниматели столкнулись с недостатком финансирования: главное 5 февраля

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

«Софтлайн» намерена приобрести 100% в производителе кассового оборудования «Атол», магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий российского магазина RuStore и другие новости 5 февраля.

Россияне чаще снимают наличные, предприниматели столкнулись с недостатком финансирования: главное 5 февраля

Финансы

  • В ЦБ отметили резкий рост популярности снятия наличных на кассе магазина в 2023 году. Вместе с тем, по данным ЦБ, количество банкоматов снижается с 2020 года, пишет «Ъ».

Бизнес

  • В 2023 году 27% российских предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования. Еще 26% почувствовали ухудшение здоровья из-за стресса. 
  • ФАС предложила признавать цену необоснованной, если 60 дней подряд она более чем на 5% обгоняла инфляцию без экономических причин. 
  • Республика Калмыкия заняла первое место среди российских регионов, в которых произошел самый большой прирост предпринимателей за 2023 год, говорится в исследовании аналитиков банка «Точка».
  • «Софтлайн» намерена приобрести 100% в производителе кассового оборудования «Атол» у его акционеров Алексея и Ирины Макаровых. Возможную сумму сделки источники на рынке оценивают на уровне 5 млрд рублей.

Сервисы и технологии

  • Магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий российского магазина RuStore. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал.

Фото на обложке: Unsplash

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