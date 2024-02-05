Россияне чаще снимают наличные, предприниматели столкнулись с недостатком финансирования: главное 5 февраля

Карина Пардаева
«Софтлайн» намерена приобрести 100% в производителе кассового оборудования «Атол», магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий российского магазина RuStore и другие новости 5 февраля.
Россияне чаще снимают наличные, предприниматели столкнулись с недостатком финансирования: главное 5 февраляКарина Пардаева
Финансы
- В ЦБ отметили резкий рост популярности снятия наличных на кассе магазина в 2023 году. Вместе с тем, по данным ЦБ, количество банкоматов снижается с 2020 года, пишет «Ъ».
Бизнес
- В 2023 году 27% российских предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования. Еще 26% почувствовали ухудшение здоровья из-за стресса.
- ФАС предложила признавать цену необоснованной, если 60 дней подряд она более чем на 5% обгоняла инфляцию без экономических причин.
- Республика Калмыкия заняла первое место среди российских регионов, в которых произошел самый большой прирост предпринимателей за 2023 год, говорится в исследовании аналитиков банка «Точка».
- «Софтлайн» намерена приобрести 100% в производителе кассового оборудования «Атол» у его акционеров Алексея и Ирины Макаровых. Возможную сумму сделки источники на рынке оценивают на уровне 5 млрд рублей.
Сервисы и технологии
- Магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий российского магазина RuStore. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал.
Фото на обложке: Unsplash
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