Власти могут повысить в два раза штрафы для банков за нарушения в рекламе кредитов

Министерство финансов согласовало законопроект о повышении штрафов за для банков за некорректную передачу данных о стоимости кредита в рекламе займов, узнали «Известия».

Так, штрафы могут увеличиться до 1,6 млн рублей. По действующему законодательству, санкции за некорректное указание данных в рекламе банковских продуктов составляют 20-50 тыс. рублей для должностных лиц и 300-800 тыс. рублей для юридических.

Законопроект, авторами которого выступил Минюст, а ФАС, Минфин и Минэкономразвития согласовали, рассмотрят 5 февраля.

Если документ будет принят, то для должностных лиц штрафы за указанные нарушения повысят до диапазона от 40 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 600 тыс. рублей до 1,6 млн рублей.

Что такое полная стоимость кредита

Она включает в себя любые платежи в пользу банка, предусмотренные договором. Как правило, это стоимость оформления страховки. Однако иногда это может быть открытие банковского счета, платные уведомления и прочие услуги.

В октябре прошлого года был принят закон, который обязует банки указывать полную стоимость кредита в своих рекламах займов. Пока сведения о нарушениях банками этого закона не публиковалась.

Однако ФАС регулярно выдает кредитным организациям предупреждения в связи с нарушением закона о рекламе. В частности, служба за последнее время завела четыре дела в отношении «Альфа-банка» из-за нечитаемых сносок с важной информацией о предложении.

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