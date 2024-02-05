Разработчик протезов и нейроинтерфейсов «Моторика» изменил позиционирование — теперь проект представляет себя в качестве компании медицинской кибернетики и планирует выход на IPO. Об этом RB.RU сообщил представитель «Моторики».

До осени 2023 года в фокусе компании были исключительно протезы рук <…>. Осенью 2023 года была принята новая стратегия. В фокус добавлены протезы ног, кресла-коляски и другие решения в мобильности, а также нейротехнологии для лечения нозологий нервной системы и нейродегенеративных заболеваний», — сообщил генеральный директор «Моторики» Андрей Давидюк.

По его словам, сейчас компания выступает «посредником между человеком, техникой и медициной, создает их органичный синтез».

«Мы стали первой российской протезной компанией на рынке облигаций и планируем IPO акций, плавно трансформируемся в широкпрофильный медтех-холдинг. Поэтому переход на кибер — это следующий шаг в нашей эволюции» — заключил Давидюк.

Вместе с новым позиционированием компания обновила и логотип. При этом представитель «Моторики» уточнил, что «приставка была всегда опциальной, мы будем называться «Моторика».





В августе 2023 года «Моторика» сообщила о планах разместить облигации на Московской бирже. Дополнительные средства в размере 300 млн рублей нужны «Моторике» на фоне развития нового направления — протезов ног, — о запуске которого компания сообщила в июле.

Фото на обложке: 22Images Studio / Shutterstock