«Моторика» планирует разместить облигации на 300 млн рублей на фоне запуска направления протезов ног

Производитель протезов «Моторика» собирается до конца 2023 года впервые разместить облигации на Московской бирже. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

Предприятие хочет привлечь около 300 млн рублей, ставку купона определят по результатам букбилдинга. Желаемая сумма эквивалентна полугодовой выручке «Моторики» за 2022 год.

Привлечение дополнительных средств нужно «Моторике» на фоне развития нового направления — протезов ног, — о запуске которого компания сообщила в июле. Компания начала выпуск модуля стопы с микропроцессорным управлением, затем представит коленный модуль.

По итогам 2022 года выручка «Моторики» по МСФО выросла в два раза — с 307 млн до 594 млн рублей. Показатель OIBDA вырос с 1,6 млн рублей в 2021 году до 87 млн рублей в 2022 году. Также по итогам прошлого года компания впервые зафиксировала чистую прибыль в размере 82 млн рублей против чистого убытка 8,1 млн рублей в 2021 году.

Отмечается, что размещение облигационного займа позволит компании привлечь до 50% ее годовой выручки.

В октябре 2022 года «Моторика» представила прототип интерфейса AI для управления бионической кистью. Технология позволяет «натурально» управлять каждым пальцем протеза. Также производитель сделал на заказ по специальному проекту два дизайнерских киберпротеза, которые попали на обложку иностранного журнала.

Фото на обложке: bbernard / Shutterstock