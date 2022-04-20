Законопроект об оборотных штрафах для «неприземлившихся» IT-гигантов приняли в первом чтении

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о введении оборотных (процент от выручки) штрафов за невыполнение российского закона о «приземлении». Зарубежные IT-компании могут оштрафовать на сумму до 10% выручки в России за год и до 20% за повторное нарушение закона.
О принятии законопроекта в первом чтении сообщается на сайте нижней палаты парламента.
IT-компаниям, впервые нарушившим закон о «приземлении», грозит штраф до 10% от годовой выручки в России. Если это повторное нарушение закона, то размер штрафа может достигать 20% от выручки.
В соответствии с российским законом о «приземлении», зарубежные компании с российской аудиторией от 500 тысяч человек должны создать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, разместить на своем сайте форму для обратной связи пользователей и открыть представительство в России.
Закон о «приземлении» должны исполнять: Google, Apple, Meta Platforms (деятельность компании и двух ее сервисов признаны экстремистской в РФ), Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme, Discord, Pinterest, Twitch. Некоторые из этих компаний в связи с ситуацией на Украине прекратили работу в России.
В декабре суд назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной в России информации. По этой же причине оборотный штраф в размере 1,9 млрд рублей выписали Meta Platforms.
В апреле Booking отчитался, что выплатил оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей. Компанию уличили в навязывании ценовой политики отелям-партнерам.
Фото на обложке: Konstantin Aksenov /
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