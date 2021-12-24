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Суд в Москве назначил Meta Platforms оборотный штраф почти в 2 млрд рублей

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Мировой суд Москвы назначил Meta Platforms оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за неудаление запрещенной информации, говорится в сообщении суда.

Суд в Москве назначил Meta Platforms оборотный штраф почти в 2 млрд рублей

Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,99 млрд рублей.

Ранее, 24 декабря 2021 года, суд также назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.

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