Суд в Москве назначил Meta Platforms оборотный штраф почти в 2 млрд рублей

Мировой суд Москвы назначил Meta Platforms оборотный штраф в размере 1,99 млрд рублей за неудаление запрещенной информации, говорится в сообщении суда.
Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы Meta Platforms Inc (прежнее название Facebook Inc) признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1,99 млрд рублей.
Ранее, 24 декабря 2021 года, суд также назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Лучшие изобретения по версии Time — и другие новости технологий, меняющих мир
- 2 Суд назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей
- 3 Абонентская база мобильных операторов вернулась к допандемийному уровню
- 4 Генпрокуратура увеличила требования к «Рольфу» и его основателю до почти 20 млрд рублей
- 5 Natura Siberica договорилась о возобновлении производства косметики с ДОЗАКЛ
ВОЗМОЖНОСТИ
24 декабря 2021
30 декабря 2021
31 декабря 2021