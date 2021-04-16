Ferrari представит первый электромобиль в 2025 году

Итальянский производитель суперкаров Ferrari объявил, что в 2025 году выйдет на рынок электромобилей.

Ferrari представит свой полностью электрический автомобиль через 4 года, заявил председатель правления компании Джон Элканн в минувший четверг на ежегодном общем собрании Ferrari, передаёт Bloomberg.

Как отмечает агентство, точка зрения Ferrari на электромобили изменилась кардинальным образом: предыдущий генеральный директор компании, Луи Камильери, заявлял, что Ferrari не откажется от двигателей внутреннего сгорания.

«Многим нашим клиентам сложно представить себе настоящий Ferrari на электричестве», — передаёт Bloomberg слова Камильери. Однако в конце прошлого года Камильери покинул компанию.

«Мы продолжаем тщательно реализовывать нашу стратегию перехода на электрические двигатели», — заявил Элканн. «Наше воплощение и применение этих технологий как в автоспорте, так и в серийных автомобилях даст возможность донести уникальность и страстность Ferrari новым поколениям».

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Фото: mikdam / Depositphotos.