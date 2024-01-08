Кто покупает Ferrari: портреты клиентов из биографии Энцо Феррари

В книге «Мои ужасные радости» Энцо рассказывает о своем жизненном пути: кто вдохновил его заняться созданием авто и спортом, как он пережил две мировые войны, и почему все радости стали ужасными — после ранней смерти сына. Книга написана смело и иронично — и полна уроков для начинающих бизнесменов.

Основатель крупного автомобильного бренда и одноименной команды гоночной команды, Энцо Феррари, — знаковая фигура не только для спортсменов, но и для предпринимателей. Его биография впервые вышла на русском языке в издательстве АСТ 1 декабря 2023 года, а электронная и аудиоверсии доступны в книжном сервисе «Букмейт» по подписке.

Хотите узнать, как выглядит типичный клиент Ferrari? Чаще всего это представитель одной из трех категорий: спортсмен, мужчина за 50 или богатенький выскочка.

Не все спортсмены хотят платить за автомобиль

Спортсмены обычно покупают Ferrari Berlinetta (двухместное купе) или Ferrari Spider Gran Turismo. В основном это парни, которые водят не просто хорошо, а «почти как гонщики» — так они, во всяком случае, думают сами. И некоторые действительно участвуют в гонках на собственном автомобиле, а их страсть к автоспорту не угасает долгие годы.

Мне кажется, у таких любителей два пути: они либо бросают спорт через несколько стартов, либо гоняют очень долго. Исключения, конечно, есть, но их довольно мало. Я уже объяснял, почему гонщик уходит из спорта после первых соревнований: приняв в них участие, он удовлетворил свои амбиции, дал выход своей страсти. И этого достаточно, если удалось добиться успеха. А вот неудача охлаждает его пыл.

Гонщики другого типа, которые выступают много лет, становятся завсегдатаями Маранелло: они меняют автомобили каждый год, просят модицифицировать их и обновить, а если чувствуют, что стали важной птицей, начинают требовать особого отношения.

Удивительно, но почему-то ни один пилот, добившийся хотя бы небольшой известности, даже обеспеченный, не считает, что должен платить за автомобиль. Из-за этого порой мы попадаем в неловкие, пусть и довольно забавные ситуации. Однако их не возникает, когда мы имеем дело с профессиональными гонщиками, для которых машина — необходимый рабочий инструмент.

«Мужчины за 50» как отдельная категория потребителей

Теперь о мужчинах за 50. Вы понимаете, что это обобщение. Тем не менее, согласно исследованиям рынка, 80 % владельцев Ferrari — люди, перешагнувшие полувековой рубеж. И это идет вразрез с фразой из книги неповторимого Дино Буццати, который писал о том, что за рулем Ferrari обычно сидит богатый молодой человек с удивительно невыразительным лицом.

Наши же 50-летние клиенты — это мужчины, которые хотят, с одной стороны, вознаградить себя за достигнутый успех, воплотить в жизнь давнюю мечту, а с другой — добавить в жизнь щепотку юношеской страсти.

В выходные они садятся за руль своей машины, обладающей уникальными темпераментом и механикой, чтобы получить удовольствие от управления ею — удовольствие осязаемое — и благодаря этому расслабиться, снять напряжение и снова почувствовать себя молодыми.

Не забывайте, Ferrari способна мгновенно развить высокую скорость, что дает большее чувство безопасности, особенно при обгоне. Сегодня машин на трассе много, и едут они примерно с одинаковой скоростью. Из-за этого процесс обгона замедляется и требует значительной дистанции. Ferrari же позволяет решить эту проблему, тем самым обеспечивая водителю комфорт за рулем.

Клиенты, относящиеся к первым двум категориям, обычно активно интересуются успехами гоночных Ferrari. Они пополняют ряды болельщиков, радуются победам и стараются поддержать, когда наступает полоса неудач. Назвать их выскочками нельзя, ведь они всей душой болеют за команду, а иногда помогают и делом.

Я получаю бесчисленное множество фотографий машин Ferrari, сделанных их владельцами в известных, популярных у туристов местах. Например, если автомобиль купил француз, ждите фото у Эйфелевой башни. Кто-то с самодовольным видом фотографируется рядом с машиной, кто-то с гордостью показывает, что Ferrari у него несколько — или что он вообще их коллекционирует.

Кто-то демонстрирует кубки и награды за «самую элегантную машину», которые заработала «их красотка» в конкурсах, проводящихся по всему миру, а кто-то объединяется с другими любителями, создает ассоциации, клубы — сколько в Италии и в мире клубов Ferrari? — и регулярно рассказывает мне о своей деятельности и публикациях.

Некоторые просто пишут: «Дорогой Феррари, возможно, Вам будет интересно узнать, куда мы съездили на Вашей машине. Спасибо и всего наилучшего» — и вкладывают в конверт фотографию. Кто-то во время путешествия увидел нечто необычное, имеющее прямое или косвенное отношение к Ferrari, и захотел это запечатлеть.

Еще Ferrari очень часто фотографируют рядом с личным самолетом. Иногда они даже одинаково окрашены. Не забывают и о деталях: вот англичанин нарисовал гарцующего жеребца на входной двери, вот американец носит куртку с таким же изображением. Мой старый друг Джим Кимберли долгие годы отправлял мне фотографии кубков, которые выигрывала Ferrari; теперь он больше не участвует в гонках, но продолжает посылать фото других спортивных подвигов. Я могу вспоминать до бесконечности. Жаль, что невозможно рассказать обо всех друзьях Ferrari, но к каждому я отношусь с благодарностью.

Что важно «выскочкам»

И третья категория клиентов — это те, кто совершенно не разбирается в автомобилях. Для них купить Ferrari — то же самое, что купить дорогую шубу, скажем, из соболя, куницы или шиншиллы.

Честно говоря, таких клиентов мало — и уж точно меньше, чем принято считать. В Маранелло они приезжают от силы раз в год в сопровождении девушек, от красоты которых мои механики теряют дар речи. С этими клиентами мы терпеливо обсуждаем прежде всего отделку салона — кресла, обивку, цвет.

Фото на обложке: Jack Skeens / Shutterstock