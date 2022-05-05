Фестиваль «Таврида.АРТ» открыл регистрацию участников

Фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ» состоится с 12 по 16 июля в Крыму. Он будет посвящен открытому окну возможностей и поддержке в условиях «новой экономики» и импортозамещения. Подать заявку на участие могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет.

Традиционно на фестивале соберутся резиденты арт-кластера «Таврида», молодые деятели культуры и искусств, блогеры и инфлюенсеры, лидеры волонтерских движений и НКО и не только. В этом году к ним впервые присоединятся и активные деятели Росмолодежи, а также студенты средних и высших учебных заведений.

«Главная тема фестиваля этого года — “Сложности равно возможности”. Мы раскроем ее в образовательных форматах “Меганомики” — программы от будущего Университета креативных индустрий. Топ-эксперты поднимут вопросы использования открытого окна возможностей и создания системы поддержки молодых творцов в новых условиях импортозамещения в креативных индустриях. И, говоря о возможностях, нельзя не упомянуть кастинг-платформу, которая проведет для участников фестиваля отборы в популярные медиапроекты, передовые компании и организации», — говорит руководитель арт-кластера Сергей Першин.

Еще одним инструментом для реализации творческого потенциала станет грантовый конкурс Росмолодежи — его победители получат до 1,5 млн рублей на воплощение своих идей в жизнь.

«Таврида.АРТ» станет одним из ключевых событий Года культурного наследия народов России. На сценах фестиваля зрители и участники увидят результат коллабораций традиционной культуры и современного искусства. Одно из главных ежегодных событий проекта пройдет в тематике народного праздника Ивана Купалы, а молодые артисты выступят в дуэтах с известными исполнителями.

В создании мероприятий фестиваля примут участие известные деятели культуры и искусства. Режиссером-постановщиком красочного арт-шествия выступит обладатель «Золотой маски» Алексей Франдетти.

В честь юбилейных дат в истории российского искусства будут организованы специальные проекты. К 100-летию российского джаза пройдет концерт джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана, а к 150-летию Сергея Дягилева — выступление звезд балета Большого и Мариинского театров. «Таврида.АРТ» вновь станет фестивалем фестивалей и объединит на своей площадке более 300 событий.

Подробная информация о программе фестиваля и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой фестиваля