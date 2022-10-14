Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Брокер «Финам» начнет торги замороженными активами

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Брокер «Финам» готовится начать торги заблокированными активами на внебиржевом рынке в ноябре, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Владислава Кочеткова.

Брокер «Финам» начнет торги замороженными активами

В начале октября брокер «Тинькофф инвестиции» запустил внебиржевые торги ценными бумагами, замороженными расчетно-клиринговой компанией Euroclear.

Для операций доступны паи ETF China Internet, Vanguard S&P 500, Invesco China Technology, ProShares UltraPro Short QQQ, Invesco QQQ Trust Series 1, а также акции Virgin Orbit, Airbus, Tilray, Samsung Electronics Co Ltd, SmileDirectClub Inc.

«Они [«Тинькофф инвестиции»] по десяти бумагам сделали. У нас есть похожий проект в работе, в ближайшее время появится, но по более широкому кругу активов», — пояснил президент «Финам».

Он также подчеркнул, что инвестиционный холдинг ведет деятельность как классический брокер и не имеет своей позиции, поэтому не станет выкупать у клиентов замороженные активы.

Ранее Центробанк решил ограничить продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

Измени свой подход к финансам и начни инвестировать – большой выбор программ обучения можно найти в каталоге курсов по инвестициям.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  4. 4 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  5. 5 Кошелек Blockchain.com предупредил о блокировке пользователей из России с 27 октября

ВОЗМОЖНОСТИ

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

HSE Startup Cup 2022

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ