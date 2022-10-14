Брокер «Финам» начнет торги замороженными активами

Брокер «Финам» готовится начать торги заблокированными активами на внебиржевом рынке в ноябре, сообщает РБК со ссылкой на президента компании Владислава Кочеткова.
В начале октября брокер «Тинькофф инвестиции» запустил внебиржевые торги ценными бумагами, замороженными расчетно-клиринговой компанией Euroclear.
Для операций доступны паи ETF China Internet, Vanguard S&P 500, Invesco China Technology, ProShares UltraPro Short QQQ, Invesco QQQ Trust Series 1, а также акции Virgin Orbit, Airbus, Tilray, Samsung Electronics Co Ltd, SmileDirectClub Inc.
«Они [«Тинькофф инвестиции»] по десяти бумагам сделали. У нас есть похожий проект в работе, в ближайшее время появится, но по более широкому кругу активов», — пояснил президент «Финам».
Он также подчеркнул, что инвестиционный холдинг ведет деятельность как классический брокер и не имеет своей позиции, поэтому не станет выкупать у клиентов замороженные активы.
Ранее Центробанк решил ограничить продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам.
Фото на обложке: Ground Picture /
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