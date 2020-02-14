ФРИИ проведет интенсив по привлечению финансирования и юнит-экономике

21 и 22 февраля пройдет интенсив, на котором эксперты ФРИИ расскажут, как оценивать компанию, привлекать финансирование и считать юнит-экономику. Он предназначен для предпринимателей, руководителей и владельцев продукта.

Участники интенсива изучат:



какие есть подходы к оценке компании;

как рассчитать размер рынка;

что должно быть в презентации для инвестора;

юридические нюансы в сделках;

основы финансового учета;

как считать юнит-экономику;

поведение покупателей.

Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ;

Никита Булгаков, глава B2B-направления в One-Two-Trip, бывший инвестиционный менеджер ФРИИ;

Максим Калюжный, сооснователь CPG invest, бывший инвестиционный аналитик ФРИИ;

Людмила Харитонова, управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры».

После окончания занятий участники смогут оценивать стартап, строить финансовую модель, анализировать рынок и потребителей, формулировать гипотезы на основе полученных данных и многое другое.Среди преподавателей будут эксперты по инвестициям, праву и другие специалисты:

Купить билет и узнать подробности можно на странице интенсива ФРИИ на Timepad.

Фото на обложке: Drew Beamer/Unsplash