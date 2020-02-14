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ФРИИ проведет интенсив по привлечению финансирования и юнит-экономике
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Евгения Хрисанфова
21 и 22 февраля пройдет интенсив, на котором эксперты ФРИИ расскажут, как оценивать компанию, привлекать финансирование и считать юнит-экономику. Он предназначен для предпринимателей, руководителей и владельцев продукта.
ФРИИ проведет интенсив по привлечению финансирования и юнит-экономикеЕвгения Хрисанфова
Участники интенсива изучат:
- какие есть подходы к оценке компании;
- как рассчитать размер рынка;
- что должно быть в презентации для инвестора;
- юридические нюансы в сделках;
- основы финансового учета;
- как считать юнит-экономику;
- поведение покупателей.
Среди преподавателей будут эксперты по инвестициям, праву и другие специалисты:
- Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ;
- Никита Булгаков, глава B2B-направления в One-Two-Trip, бывший инвестиционный менеджер ФРИИ;
- Максим Калюжный, сооснователь CPG invest, бывший инвестиционный аналитик ФРИИ;
- Людмила Харитонова, управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры».
Купить билет и узнать подробности можно на странице интенсива ФРИИ на Timepad.
Фото на обложке: Drew Beamer/Unsplash
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