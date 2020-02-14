Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Партнеры

ФРИИ проведет интенсив по привлечению финансирования и юнит-экономике

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

21 и 22 февраля пройдет интенсив, на котором эксперты ФРИИ расскажут, как оценивать компанию, привлекать финансирование и считать юнит-экономику. Он предназначен для предпринимателей, руководителей и владельцев продукта.

ФРИИ проведет интенсив по привлечению финансирования и юнит-экономике

Участники интенсива изучат:

  • какие есть подходы к оценке компании;
  • как рассчитать размер рынка;
  • что должно быть в презентации для инвестора;
  • юридические нюансы в сделках;
  • основы финансового учета;
  • как считать юнит-экономику;
  • поведение покупателей.
После окончания занятий участники смогут оценивать стартап, строить финансовую модель, анализировать рынок и потребителей, формулировать гипотезы на основе полученных данных и многое другое.

Среди преподавателей будут эксперты по инвестициям, праву и другие специалисты:
  • Сергей Негодяев, управляющий инвестиционным портфелем ФРИИ;
  • Никита Булгаков, глава B2B-направления в One-Two-Trip, бывший инвестиционный менеджер ФРИИ;
  • Максим Калюжный, сооснователь CPG invest, бывший инвестиционный аналитик ФРИИ;
  • Людмила Харитонова, управляющий партнер юридической компании «Зарцын и партнеры».

Купить билет и узнать подробности можно на странице интенсива ФРИИ на Timepad.

Фото на обложке: Drew Beamer/Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

14 февраля 2020

Digital Fest

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

12 февраля — 20 июня 2020

Product manager

12 февраля — 18 мая 2020

Управление по Agile

14 — 15 февраля 2020

Продажи сложных услуг и решений

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ