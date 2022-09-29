Финляндия закроет границы для россиян в ночь на 30 сентября

Финляндия закроет въезд туристам из России в ночь на 30 сентября, решение приняли на заседании МИД и МВД Финляндии.
Ранее канцелярия президента страны предупреждала, что власть собирается принять «принципиальное решение по ограничению на въезд для российских граждан».
Въехать в страну будет можно к близким родственникам, а также через гуманитарные визы, по работе и для лечения. Каждый запрос будут рассматривать индивидуально.
Газета Helsingin Sanomat оценивала, что после ввода новых ограничений число въезжающих в страну россиян снизится в два раза.
- Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией 9 сентября.
- Также сообщалось, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для граждан России. Это касается и тех, кто уже имеет шенгенские визы, которые были выданы другими государствами.
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