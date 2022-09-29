Финляндия закроет границы для россиян в ночь на 30 сентября

Финляндия закроет въезд туристам из России в ночь на 30 сентября, решение приняли на заседании МИД и МВД Финляндии.

Ранее канцелярия президента страны предупреждала, что власть собирается принять «принципиальное решение по ограничению на въезд для российских граждан».

Въехать в страну будет можно к близким родственникам, а также через гуманитарные визы, по работе и для лечения. Каждый запрос будут рассматривать индивидуально.

Газета Helsingin Sanomat оценивала, что после ввода новых ограничений число въезжающих в страну россиян снизится в два раза.

Совет ЕС утвердил решение о приостановке упрощенного визового режима с Россией 9 сентября.

Также сообщалось, что с 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша закроют въезд для граждан России. Это касается и тех, кто уже имеет шенгенские визы, которые были выданы другими государствами.