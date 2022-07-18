Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Общая стоимость крупнейших финтех-компаний мира сократилась примерно в два раза – на $460 млрд

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Общая стоимость крупнейших финтех-компаний мира с начала года упала почти вдвое – на $460 млрд. В то же время биржевой индекс Nasdaq Composite, который отслеживает капитализацию технологических компаний, снизился всего на 29%.

Общая стоимость крупнейших финтех-компаний мира сократилась примерно в два раза – на $460 млрд

Своими подсчетами рыночной капитализации самых крупных финтех-компаний мира с Financial Times поделились аналитики CB Insights.

Если считать период с начала 2022 года, то 30 крупнейших финтехов потеряли около $156 млрд рыночной капитализации, а если смотреть на стоимость акций на их историческом максимуме, то падение капитализации составило $460 млрд или примерно половину, указывают эксперты.

К потере интереса инвесторов к сфере финансовых технологий привели опасения по ужесточению денежно-кредитной политики и падение прибыли компаний. По итогам 2020 года доходы были рекордными на фоне развития цифровизации после начала пандемии.

Фото на обложке: Things / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Все говорят о том, что реальный курс валюты другой. Что это значит?
  2. 2 Что это значит: Великобритания собирается лишить Московскую биржу статуса признанной фондовой биржи
  3. 3 Как не терять деньги на инвестициях? Пять распространенных ошибок инвесторов
  4. 4 «Одна яблочная компания». Как упоминание в кино и сериалах влияет на бренды
  5. 5 Импортозамещение в финтехе: что выбрать бизнесу для управления финансами вместо ушедших ПО
Банк «Ак Барс»
Масштабная акция для новых клиентов. При оплате любых товаров и услуг кешбэк 10%
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

19 июля 2022

Sovcombank Challenge 2022

20 июля 2022

Tech Export to India

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

Все ВОЗМОЖНОСТИ