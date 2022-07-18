Общая стоимость крупнейших финтех-компаний мира с начала года упала почти вдвое – на $460 млрд. В то же время биржевой индекс Nasdaq Composite, который отслеживает капитализацию технологических компаний, снизился всего на 29%.

Общая стоимость крупнейших финтех-компаний мира сократилась примерно в два раза – на $460 млрд