Общая стоимость крупнейших финтех-компаний мира сократилась примерно в два раза – на $460 млрд

Общая стоимость крупнейших финтех-компаний мира с начала года упала почти вдвое – на $460 млрд. В то же время биржевой индекс Nasdaq Composite, который отслеживает капитализацию технологических компаний, снизился всего на 29%.
Своими подсчетами рыночной капитализации самых крупных финтех-компаний мира с Financial Times поделились аналитики CB Insights.
Если считать период с начала 2022 года, то 30 крупнейших финтехов потеряли около $156 млрд рыночной капитализации, а если смотреть на стоимость акций на их историческом максимуме, то падение капитализации составило $460 млрд или примерно половину, указывают эксперты.
К потере интереса инвесторов к сфере финансовых технологий привели опасения по ужесточению денежно-кредитной политики и падение прибыли компаний. По итогам 2020 года доходы были рекордными на фоне развития цифровизации после начала пандемии.
Фото на обложке: Things /
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