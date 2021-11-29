В России может закрыться порядка 25% фитнес-клубов. Более 60% игроков оказались в сложной ситуации, поскольку им не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса.

В России из-за антиковидных ограничений может закрыться около 25% фитнес-клубов