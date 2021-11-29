В России из-за антиковидных ограничений может закрыться около 25% фитнес-клубов

В России может закрыться порядка 25% фитнес-клубов. Более 60% игроков оказались в сложной ситуации, поскольку им не удалось договориться с арендодателями о каких-либо преференциях и послаблениях в связи со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса.
Сложившаяся ситуация может привести к потере большего количества игроков, чем было в прошлом году, сообщили «Ведомости». Тогда с рынка ушли 20-25% компаний, хотя около 60% участников отрасли удалось договориться с владельцами помещений, сообщила президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.
По даннным президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, только за последние полгода, с начала летних ограничений, закрылись 7-10% фитнес-клубов.
Сеть «Спортив» потеряла два клуба как раз из-за проблем с арендодателями в 2021 году, еще в одном случае удалось договориться, рассказал гендиректор сети Виктор Никитин. Владелец помещения требовал 100% арендной платы даже в дни полного закрытия всех спортивных объектов.
Владелец франшизы сетей World Class в Ростове – Fitron – Михаил Плужников сообщил, что в городе уже закрылся самый большой фитнес-клуб «Арбат-фитнес», а также перестали работать несколько несетевых клубов.
В условиях регулярных локдаунов, введения QR-кодов в большинстве регионов РФ отсутствие субсидий приведет к гибели фитнес-отрасли игроки, утверждает Киселева. Игроки начнут вынуждено закрываться, а арендодатели – терять клиентов на крупные площади.
С марта 2020 г. фитнес-индустрия так и не смогла восстановиться, подчеркивает Киселева. В прошлом году участники рынка потеряли более 40% выручки по сравнению с 2019 года. В первом квартале 2021 года они недополучили до 20%, а во втором и третьем кварталах – до 30% выручки.
При этом, по данным Киселевой, аренда — это одна из самых больших статей расходов у представителей фитнеса-индустрии, на нее тратится около 30% от общего объема выручки
Торговые центры же сами находятся не в лучшей ситуации, поскольку их так и не признали пострадавшей отраслью, говорят участники рынка.
Национальное фитнес-сообщество неоднократно обращалось с инициативами к правительству о поддержке арендодателей с целью сохранить фитнес-бизнес и создать более комфортные условия для владельцев коммерческой недвижимости, но пока конкретных шагов в этом направлении не было.
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Фото на обложке: Prostock-studio /
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