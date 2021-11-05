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Продажи абонементов в фитнес-клубы упали на четверть по сравнению к допандемийному уровню

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Продажи клубных карт и абонементов в российские фитнес-клубы в октябре этого года снизились на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. По отношению к сентябрю 2021 года этот показатель упал на 17,8%.

Продажи абонементов в фитнес-клубы упали на четверть по сравнению к допандемийному уровню

Об этом сообщила ТАСС глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина. По ее словам, «октябрь стал испытанием для предпринимателей фитнес-отрасли в связи с введением нерабочих дней, усилением режима ограничительных мер, внедрением системы QR-кодов в ряде регионов».

Существенные убытки предприниматели терпят в начале ноября. В первую неделю месяца в ряде регионов, где физкультурно-оздоровительные объекты работают по системе QR-кодов, наблюдается «снижение продаж в среднем на 60%». 

Почти треть (30%) клубных карт были возвращены в начале ноября, в некоторых регионах этот показатель достигает 40% и выше. В обычное время число возвратов держится на уровне 3%.

На прошлой неделе представители российского фитнес-бизнеса попросили власти принять меры по спасению индустрии от кризиса. В частности, они попросили освободить их от налоговых проверок, некоторых штрафов и наказания за задержку зарплаты.

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Фото: Unsplash

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