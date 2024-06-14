ФНС приостановила операции по счетам Анастасии Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по некоторым счетам блогера Анастасии Ивлеевой, следует из данных системы «Контур.Фокус».

Так, операции по счетам приостановлены у ИП Ивлеева Анастасия Вячеславовна. Основание — неуплата задолженности на сумму 11,35 млн рублей.

Из документов следует, что счета были приостановлены еще 4 июня.

У Ивлеевой имеются счета в «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке», «Тинькофф банке» («Т-Банк» после ребрендинга).

Налоговая начала проверять счета Анастасии Ивлеевой еще в мае 2023 года. Тогда под подозрения в неуплате налогов попало рекламное агентство ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с ней.

RB.RU рассказывал о том, как устроен бизнес Ивлеевой, из чего формируется ее доход и какие проекты ей принадлежат.

Фото на обложке: @ivleeva360