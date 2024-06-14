ФНС приостановила операции по счетам Анастасии Ивлеевой

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по некоторым счетам блогера Анастасии Ивлеевой, следует из данных системы «Контур.Фокус».
Так, операции по счетам приостановлены у ИП Ивлеева Анастасия Вячеславовна. Основание — неуплата задолженности на сумму 11,35 млн рублей.
Из документов следует, что счета были приостановлены еще 4 июня.
У Ивлеевой имеются счета в «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке», «Тинькофф банке» («Т-Банк» после ребрендинга).
Налоговая начала проверять счета Анастасии Ивлеевой еще в мае 2023 года. Тогда под подозрения в неуплате налогов попало рекламное агентство ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с ней.
RB.RU рассказывал о том, как устроен бизнес Ивлеевой, из чего формируется ее доход и какие проекты ей принадлежат.
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