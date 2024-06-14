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ФНС приостановила операции по счетам Анастасии Ивлеевой

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ приостановила операции по некоторым счетам блогера Анастасии Ивлеевой, следует из данных системы «Контур.Фокус».

ФНС приостановила операции по счетам Анастасии Ивлеевой

Так, операции по счетам приостановлены у ИП Ивлеева Анастасия Вячеславовна. Основание — неуплата задолженности на сумму 11,35 млн рублей. 

Из документов следует, что счета были приостановлены еще 4 июня. 

У Ивлеевой имеются счета в «Альфа-Банке», «Райффайзенбанке», «Тинькофф банке» («Т-Банк» после ребрендинга). 

Налоговая начала проверять счета Анастасии Ивлеевой еще в мае 2023 года. Тогда под подозрения в неуплате налогов попало рекламное агентство ООО «Ивлеева продакшн», а также еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с ней. 

RB.RU рассказывал о том, как устроен бизнес Ивлеевой, из чего формируется ее доход и какие проекты ей принадлежат.

Фото на обложке: @ivleeva360

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