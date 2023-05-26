Полмиллиарда на чипсах и незапустившийся бар: как устроен бизнес Анастасии Ивлеевой

Мы продолжаем нашу серию статей, где разбираемся, чем известны люди, в отношении которых сейчас проводятся проверки, из чего формируется их доход и какие бизнесы им принадлежат.

Ивлеева стала пятым блогером-миллионником, в отношении которой в этом году проводятся проверки по подозрению в неуплате налогов. Ранее были возбуждены уголовные дела за неуплату налогов в особо крупном размере в отношении Блиновской , Самойловой , Митрошиной и Чекалиной .

Запросы от ФНС пришли двум агентствам, сотрудничающим с блогером, а также рекламному агентству ООО «Ивлеева продакшн».

17 мая стало известно о начале проверок в отношении компаний и ИП, связанных с блогером Анастасией Ивлеевой, из-за подозрений в неуплате налогов.

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Биография Насти Ивлеевой

Анастасия Ивлеева (после замужества — Узенюк) родилась в маленьком поселке Разметелево в Ленинградской области в 1991 году. Окончила СпбГУ по направлению «Реклама и связи с общественностью». После переехала в Москву и поступила в школу телевидения «Останкино ТВ».

Настя Ивлеева. Источник: ivleeva360

Свою медийную карьеру Ивлеева начала на YouTube, став ведущей в юмористическом шоу «Можно все» вместе с Эльдаром Джараховым и Стасом Давыдовым.

Наибольшую популярность Ивлеевой принесла роль ведущей в программе про путешествия «Орел и Решка» телеканала «Пятница!». Девушка начала сниматься там в 2017 году, несколько раз объявляла о своем уходе, но затем возвращалась, в итоге закончив свою карьеру на шоу только в 2020 году.

Настя Ивлеева и Антон Птушкин. Передача «Орел и решка»

Также Ивлеева сыграла главную роль в ситкоме «Туристическая полиция», вела передачи «Агент-шоу» и «Тревэл-баттл», стала участницей шоу «Сердце Ивлеевой» и, наконец, снялась в главной роли в сериале «Монастырь», который вышел на «Кинопоиске» в прошлом году.

Настя Ивлеева успела попасть на обложки если не всех, то точно половины глянцевых журналов страны — Maxim, Playboy, Cosmopolitan, Glamour, Tatler и других.

Настя Ивлеева на обложке Playboy

Дополнительные баллы популярности блогеру принес брак с рэп-исполнителем Элджеем, чьи треки занимали первые строчки в стриминговых сервисах в 2017-2018 годах. Пара поженилась в 2019 году, но уже в 2021-м объявила о своем расставании.

Выйдя замуж, телеведущая взяла фамилию мужа — Узенюк, которую до сих пор носит по документам. При этом в СМИ и на личных страницах в соцсетях она остается Настей Ивлеевой.

У блогера многомиллионная аудитория. На два официальных аккаунта Ивлеевой в Instagram* @nastyaivleeva и @agentgirl подписаны 7,8 и 18,1 млн человек. На канал на YouTube — 4,61 млн, в Telegram — 519 тысяч, а в VK — 256 тысяч человек.

Бизнес Насти Ивлеевой

Свою карьеру после института блогер начала мастером по маникюру и хостес в развлекательных заведениях. После переезда в Москву работала в автосалоне.

Большую часть жизни Ивлеева посвятила блогингу, съемкам в передачах, шоу, рекламе и других видеопроектах. Однако после 2020 года телеведущая активно занялась предпринимательством в других областях.

Чипсы и энергетики «Изи Пизи»

Первым громким проектом, который запустила Настя Ивлеева, стал бренд чипсов Easy Peasy. 18 февраля 2021 года блогер зарегистрировала компанию ООО «Коленки пчелы». Ивлеевой (Узенюк) принадлежат 45% в организации, еще по 27,5% владеют Паулюс Виталиус и Клочков Алексей Владимирович.

Настя Ивлеева и чипсы Easy Peasy. Источник: ivleeva360

Оба партнера Ивлеевой занимали руководящие должности в российских и международных компаниях, таких как Procter & Gamble, «Данон Россия», Bacardi Rus, X5 Retail и «Дикси».

Основной вид деятельности компании — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Выручка на конец 2022 года составила 445,3 млн рублей, а чистая прибыль — 36,5 млн.

На сегодняшний день линейка чипсов Easy Peasy представлена восемью видами. Изначально блогер сделала упор на необычные вкусы и оригинальные названия — «Крабовый шикардос», «Вагон тушенки», «Шаурма запиленная» и тому подобное. Цена чипсов у разных дистрибьюторов варьируется от 50 до 150 рублей.

Линейка чипсов Easy Peasy

Изначально планировалось продавать чипсы под брендом Easy Peasy, а также энергетические напитки — под брендом Chicha Boom, всего компания зарегистрировала пять товарных знаков. Как бы то ни было, энергетики в итоге также стали продавать с названием «Изи Пизи» — сейчас линейка состоит из трех вкусов, и стоят они около 70-80 рублей за банку.

Один из вкусов энергетиков Easy Peasy

Ресторанный бизнес

В 2021 году блогер анонсировала открытие собственного бара «Капельница» в Москве. Юрлицо ООО «Группа Капельница» было зарегистрировано 13 июля 2021 года, Ивлеевой принадлежали 100% организации.

Помешало открытию бара, по словам самой телеведущей, начало СВО. Ивлеева заявила, что идея, заложенная в заведение, «нерелевантна для нынешних реалий».

Стоит отметить, что блогер зарегистрировала для своего бара две организации с разницей в один месяц — ООО «Группа Капельница» и ООО «Капельница Групп». Первая компания начала процесс ликвидации в конце 2021 года. Сама телеведущая объяснила это тем, что она была «неправильно оформлена».

В декабре 2022 года на не ликвидированную на тот момент организацию блогера было подано два судебных иска — на 15,8 и 9,5 млн рублей. Первый иск принадлежал Александру Мокрову, бывшему управляющему продакшн-компании Ивлеевой. Причиной стало неисполнение обязательств по договорам займа и кредита.

В апреле этого года суд удовлетворил запрос Мокрова и приказал взыскать с ООО «Капельница Групп» 15,8 млн рублей и госпошлину в размере более ста тысяч.

Истцом второго дела выступило ООО «Депо», потребовав через суд взыскать 9,5 млн рублей за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам аренды. Суд удовлетворил требование лишь частично.

На данный момент ООО «Капельница Групп» находится в стадии ликвидации, чистый убыток компании за 2022 год составил 6,6 млн рублей.

После неудачной попытки с «Капельницей» блогер не отказалась от желания заняться ресторанным бизнесом. В конце декабря прошлого года стало известно, что Ивлеева планирует открыть новый бар в Москве летом 2023 года.

16 декабря 2022 года было зарегистрировано ООО «Блеск». 20% принадлежат телеведущей, а 80% — Александру Пичугину, гендиректору и совладельцу таких сетей баров, как «Руки вверх! Бар», «Евгенич», Nebar, El Chapo, Irisky, Spletni.

Эксперты, опрошенные «Ведомостями», предполагали, что долю в компании блогер получила в обмен на маркетинговые активности со своей стороны.

Продакт-студия

В 2020 году Настя Ивлеева запустила собственную продакт-студию «Ивлеева продакшн». Основным видом деятельности ООО «Ивлеева продакшн» является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

До 2023 года 100% компании принадлежали блогеру, в апреле она полностью передала компанию Самаковой Анне Андреевне. Анна Самакова — близкая подруга Ивлеевой или, по версии некоторых СМИ, ее родственница.

Выручка ООО «Ивлеева продакшн» на конец 2022 года составила более 122 млн рублей с чистой прибылью в 45 млн рублей.

Именно о проверке этой компании блогера ФНС стало известно общественности в середине мая этого года.

Фитнес-марафон

Онлайн-марафоны не обошли стороной и Настю Ивлееву — весной 2022 года вместе с чемпионкой по художественной гимнастике и основательницей фитнес-студий The Flex Анной Давыдовой она запустила марафон по похудению «Лютый флекс».

Главная страница марафона

Формат марафона стал крайне необычным — в течение 21 дня блогер предлагала заниматься спортом, при этом совмещая тренировки с вином.

В целом, в марафоне было все, чему положено быть в блогерском фитнес-марафоне — поддержка психолога, лекция от нутрициолога и розыгрыш техники Apple, боксов брендовой косметики и поездки в Дубай.

Продавался доступ по двум тарифам — за 2 940 и 3 360 рублей.

Реакцию подписчиков Ивлеевой на марафон нельзя назвать положительной — почти сразу блогера записали в «инфоцыгане», а профессиональный тренер из Санкт-Петербурга и вовсе подал на организаторов марафона в суд и потребовал компенсацию морального вреда в размере 250 млн рублей. По его словам, «Лютый флекс» пропагандировал нездоровый образ жизни и использовался для наживы.

Обложка марафона «Лютый флекс»

По данным СМИ, за неделю с момента анонса запуска «Лютого флекса» доступ к марафону приобрели более 90 тысяч человек, а организаторам удалось заработать более 250 млн рублей.

Сколько зарабатывает Настя Ивлеева

В 2021 году Ивлеева попала в рейтинг главных российских знаменитостей по версии Forbes и стала самым богатым блогером России. Издание оценивало ее состояние в 2,7 млрд рублей.

Стоимость рекламных интеграций на YouTube-канале блогера варьируется от 1,5 до 2 млн рублей, в Telegram-канале — от 250 тысяч до 2 млн, в Instagram* — около миллиона.

Нельзя забывать и о том, что блогер регулярно снимается в рекламных роликах и участвует в коллаборациях. Крупнейшей коллаборацией Ивлеевой стал совместный проект с «Макдональдс» в 2021 году. В 2022 году целую рекламную кампанию с блогером запустил МТС.

Помимо миллионов, которые приносит Насте Ивлеевой реклама, у телеведущей два успешных и прибыльных бизнеса. Напомним, что общая выручка ООО «Коленки пчелы» и ООО «Ивлеева продакшн» составила практически 600 млн рублей за 2022 год.

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