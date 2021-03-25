Участники «Цифрового прорыва» разработали чат-боты для поиска еды

В рамках онлайн-хакатона «Цифровой прорыв» команды StepSharp и Lux et Veritas выбрали задачу в сфере распределения продуктов, или фудшеринга, от «ТИАР-Центра» и РАЭК. Участники создали чат-ботов, которые ищут нужную бесплатную еду по объявлениям в социальных сетях.

Идея фудшеринга заключается в том, чтобы отдавать другим людям невостребованные продукты питания, срок годности которых скоро истечет. Для этих целей создаются тематические сообщества в социальных сетях и интернет-платформы. Подобная инициатива позволяет участникам сократить отходы и помочь тем, кто нуждается в еде.

Чтобы упростить задачу поиска продуктов, команды хакатона создали двух чат-ботов. С их помощью пользователь выбирает район и типы продуктов, а алгоритм отправляет ссылки на подходящие объявления в фудшеринг-сообществах. Lux et Veritas и StepSharp заняли первые места по итогам онлайн-хакатона и доработали прототипы решений вместе с «ТИАР-Центром» и РАЭК.

Чат-боты команд

Протестировать бота «1 млн тонн» от StepSharp и «ТИАР-Центра» могут все желающие.

Чтобы подать заявку на участие в новом отборе конкурса «Цифровой прорыв», переходите по ссылке.

Фото на обложке: Unsplash