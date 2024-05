Будущее ресторанов: ГМО-салат, «метро для еды» и хлеб из авокадо

Большое ежегодное шоу Национальной ассоциации ресторанов, которое прошло в Чикаго на этой неделе, демонстрирует, в каком направлении будет развиваться общественное питание. Сектор кардинальным образом меняется под влиянием TikTok, Instagram*, ИИ, приложений и роботов.

Компания «подземной логистики» Pidedream Labs строит под землей тоннели, чтобы доставлять продукты и готовую еду. Первое «метро» для заказов еды откроется в Остине.

PopMenu помогает ресторанам создавать персонализированные предложения для посетителей, основываясь на их предыдущих заказах.

Tastry разрабатывает технологию, которая с помощью ИИ предполагает, какие вина понравятся гостю.

Футуристические ресторанные тренды включают интересные, далеко идущие и потенциально полезные инновации.

Компания Pairwise использует методики геномного редактирования CRISPR для создания генно-модифицированной зелени — для начала более вкусных побегов горчицы.

Aerobanquets RMX предлагает то, что она сама называет «иммерсивным мультисенсорным обедом с несколькими переменами блюд в смешанной реальности».

Проект Nourished — гастрономический VR-стартап, который стремится выявить «терапевтические и практические свойства продуктов, напитков и лекарств».

Приложение Foodini, разработанное одной австралийской мамой, может помочь аллергикам выявить потенциально опасные блюда в меню.

В меню будущего появятся новые ингредиенты и способы приготовления, так как рестораторы делают ставку на очередные гастрономические причуды.

The Avocado Bread Company производит авокадовые тосты, добавляя гуакамоле в различные виды хлеба.

Растительные масла, которые выжимаются из семян, получили плохую репутацию из-за воспалительных свойств. Альтернативой может стать пекановое масло— на вкус оно так же приятно, как и орех в его составе.

Как сделать аппетитнее веганские куриные ножки? Можно добавить к ним хрустящую косточку из сахарного тростника.

Компания Virtual Dining Concepts готовит вирусные блюда из соцсетей, используя «кухни-призраки», работающие только на доставку. Она основана Робертом Эрлом, стоявшим у истоков Planet Hollywood, и, как рассказывает Маркус Висциди из Informa Connect, организатора шоу Национальной ассоциации ресторанов, ищет тренды меню в TikTok.

«Так что если какой-то инфлюенсер обмолвится о новых клевых макаронах, через 1-3 месяца вы сможете их попробовать», — сообщил Висциди на медиазавтраке.

Среди брендов компании бургер MrBeast (в честь знаменитого видеоблогера), «Простите за мой чизкейк» — Pardon My Cheesecake (в сотрудничестве со спортивным подкастом со схожим названием Pardon My Take — «Простите за проход под кольцом») и «Кусок торта от Бадди В» — Buddy V's Cake Slice (в честь звезды реалити-шоу Cake Boss).

Впрочем, Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, в прошлом году подал в суд на Virtual Dining Concepts, требуя прекратить продавать бургеры с его именем, жалуясь на их качество.

Многие ресторанные инновации сегодня происходят в киосках и автокафе.

В автокафе Wendy's FreshAI заказы принимает генеративный ИИ. Покупатели не слишком довольны: система работает медленно и часто допускает ошибки.

Сети полного обслуживания P.F. Chang's и Buffalo Wild Wings открыли отдельные пункты, которые работают только на вынос.

Дроны и наземные роботы еще не совсем готовы к повсеместной доставке еды (пока).

Раньше ужин в ресторане означал вкусную еду и особую атмосферу. Сейчас это маркетинг, IT, логистика и иммерсивные развлечения.

*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

