Будущее ресторанов: ГМО-салат, «метро для еды» и хлеб из авокадо

Раньше ужин в ресторане означал вкусную еду и особую атмосферу. Сейчас это маркетинг, IT, логистика и иммерсивные развлечения. От странных ингредиентов до необычной формы подачи — рестораторы используют самые нестандартные способы вернуть посетителей в рестораны.
Большое ежегодное шоу Национальной ассоциации ресторанов, которое прошло в Чикаго на этой неделе, демонстрирует, в каком направлении будет развиваться общественное питание. Сектор кардинальным образом меняется под влиянием TikTok, Instagram*, ИИ, приложений и роботов.
- Компания «подземной логистики» Pidedream Labs строит под землей тоннели, чтобы доставлять продукты и готовую еду. Первое «метро» для заказов еды откроется в Остине.
- PopMenu помогает ресторанам создавать персонализированные предложения для посетителей, основываясь на их предыдущих заказах.
- Tastry разрабатывает технологию, которая с помощью ИИ предполагает, какие вина понравятся гостю.
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Футуристические ресторанные тренды включают интересные, далеко идущие и потенциально полезные инновации.
- Компания Pairwise использует методики геномного редактирования CRISPR для создания генно-модифицированной зелени — для начала более вкусных побегов горчицы.
- Aerobanquets RMX предлагает то, что она сама называет «иммерсивным мультисенсорным обедом с несколькими переменами блюд в смешанной реальности».
- Проект Nourished — гастрономический VR-стартап, который стремится выявить «терапевтические и практические свойства продуктов, напитков и лекарств».
- Приложение Foodini, разработанное одной австралийской мамой, может помочь аллергикам выявить потенциально опасные блюда в меню.
В меню будущего появятся новые ингредиенты и способы приготовления, так как рестораторы делают ставку на очередные гастрономические причуды.
- The Avocado Bread Company производит авокадовые тосты, добавляя гуакамоле в различные виды хлеба.
- Растительные масла, которые выжимаются из семян, получили плохую репутацию из-за воспалительных свойств. Альтернативой может стать пекановое масло— на вкус оно так же приятно, как и орех в его составе.
- Как сделать аппетитнее веганские куриные ножки? Можно добавить к ним хрустящую косточку из сахарного тростника.
Компания Virtual Dining Concepts готовит вирусные блюда из соцсетей, используя «кухни-призраки», работающие только на доставку. Она основана Робертом Эрлом, стоявшим у истоков Planet Hollywood, и, как рассказывает Маркус Висциди из Informa Connect, организатора шоу Национальной ассоциации ресторанов, ищет тренды меню в TikTok.
«Так что если какой-то инфлюенсер обмолвится о новых клевых макаронах, через 1-3 месяца вы сможете их попробовать», — сообщил Висциди на медиазавтраке.
Среди брендов компании бургер MrBeast (в честь знаменитого видеоблогера), «Простите за мой чизкейк» — Pardon My Cheesecake (в сотрудничестве со спортивным подкастом со схожим названием Pardon My Take — «Простите за проход под кольцом») и «Кусок торта от Бадди В» — Buddy V's Cake Slice (в честь звезды реалити-шоу Cake Boss).
Впрочем, Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, в прошлом году подал в суд на Virtual Dining Concepts, требуя прекратить продавать бургеры с его именем, жалуясь на их качество.
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Компания заявляла, что использует ИИ для приема заказов. На деле этим занимались работники из Филиппин
Многие ресторанные инновации сегодня происходят в киосках и автокафе.
- В автокафе Wendy's FreshAI заказы принимает генеративный ИИ. Покупатели не слишком довольны: система работает медленно и часто допускает ошибки.
- Сети полного обслуживания P.F. Chang's и Buffalo Wild Wings открыли отдельные пункты, которые работают только на вынос.
- Дроны и наземные роботы еще не совсем готовы к повсеместной доставке еды (пока).
Раньше ужин в ресторане означал вкусную еду и особую атмосферу. Сейчас это маркетинг, IT, логистика и иммерсивные развлечения.
*Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.
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