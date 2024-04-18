Как устроена бургерная с искусственным интеллектом

Журналист Лоис Беккет посетила его и поделилась своими впечатлениями в колонке для Guardian. Публикуем перевод истории.

CaliExpress by Flippy претендует на звание первого в мире полностью автономного ресторана, использующего систему роботов на базе ИИ для приготовления бургеров и картофеля фри. Впрочем, даже для него требуются несколько человек, которые бы нажимали кнопки на машинах и собирали бургеры. Слоган этого ресторана — «Ешь будущее».

С 1 апреля минимальная зарплата для работников фастфуда в Калифорнии не может быть ниже $20 в час. В тот же день на северо-востоке Лос-Анджелеса открылся новый ресторан, в котором было подозрительно мало персонала.

На входе в CaliExpress by Flippy расположены гигантские плакаты, рекламирующие «чудесного робота-повара с ИИ». Покупателей здесь не так много, большинство из посетителей — журналисты. Гриль-машину окружают телевизионщики.

Помещение украшают прототипы роборук и вариация изображения из Сикстинской капеллы Микеланджело — здесь человеческая рука тянется к картофелю фри в клешне робота.

Сделать заказ можно у стойки самообслуживания. Приготовленные роботом чизбургер и картофель фри обойдутся в $15 плюс налоги. Есть также «оплата лицом»: при регистрации в сервисе PopID, который привязывает лицо к кредитной или дебетовой карте, пользователь получает $10.

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Этот робот создан, чтобы его съели

Эта бургерная — результат сотрудничества нескольких компаний, использующих ее в качестве «тестовой кухни» для футуристичных технологий быстрого питания. Машина для приготовления бургеров BurgerChef создана компанией Cucina, которая специализируется на автоматизации производства продуктов питания.

«Механического шефа» продвигают как решение проблемы «роста заработной платы в общепите на 65% за последние 15 лет». Робот для приготовления картофеля фри Flippy был создан местным стартапом Miso Robotics, основанным группой выпускников Калифорнийского технологического института.

Дениз Кунс, которая работает в PopID, компании, занимающейся распознаванием лиц по биометрии, демонстрирует кухню. Здесь можно увидеть разные этапы выполнения заказа. Кунс нажимает кнопку на ближайшем экране. Шеф-повар BurgerChef измельчает стейк вагю, а затем выдавливает его из тюбика и кладет между двумя металлическими пластинами, чтобы он подрумянился.

Ровно через 195 секунд пластиковая рука поворачивается, чтобы принять бургер, и мясо отправляется в специальный контейнер.

BurgerChef выглядит как большое квадратное устройство, не более опасное, чем тостер, и смотреть на него не особенно интересно. Настоящая звезда этого заведения — Флиппи. В отличие от других машин, он действительно может напугать.

Фото в тексте: Miso Robotics

Он достаточно похож на человека, чтобы вызывать беспокойство, и при этом у него одна большая змееподобная рука, которая свисает с потолка над жарочной панелью, защищенной прозрачным окном.

Оператор еще раз нажимает кнопку, и рука рывком поднимает металлическую корзину для жарки и сдвигает ее в сторону, после чего в корзину высыпается заранее определенное количество ломтиков замороженного картофеля. Затем Флиппи окунает ее в шипящее масло.

Изначально Флиппи был задуман как робот для гриля, который мог переворачивать бургеры. Так он и получил название — от английского flip, «переворачивать», рассказывает Роб Андерсон, один из соучредителей Miso Robotics.

Однако управляться с грилем – следить за приготовлением котлет, сыра, булочек и лука, а также уметь переворачивать различные предметы в нужное время – оказалось чрезвычайно сложной задачей для робототехники, с которой, по его словам, стартапу не справиться.

Поэтому они решили обратиться к более простой задаче: создать робота, который мог бы управлять жарочной станцией, что, по словам Андерсона, было «вероятно, самой напряженной и опасной работой на кухне» для людей, и, следовательно, хорошей задачей для робота, которому не страшны ни жара, ни раскаленное масло.

Какую задачу выполняет ИИ?

Андерсон объяснил, что компоненты искусственного интеллекта Flippy были разработаны для решения тонких и сложных задач, например, чтобы адаптироваться к кухням и плитам разного размера. Еще он оснащен компьютерным зрением, которое позволяет реагировать на визуальные данные, такие как фотографии или видео, так же, как люди реагируют на зрение.

С помощью своего зрения Флиппи постоянно наблюдает, где располагаются корзины с картошкой, и если одну из них переставит человек, машина просто подстроится.

Функционал не ограничен картофелем фри: робот может пожарить куриные крылышки и луковые кольца, а также определить, когда во фритюрницу кладут лук, а не картофель, и автоматически регулировать время обжарки.

ИИ также дает роботу возможность «планировать и прогнозировать», например, определить, «в каком порядке готовить еду, чтобы она была идеально приготовлена» во время обеденного часа пик или в более спокойной второй половине дня.

По словам Андерсона, Флиппи был разработан не для того, чтобы полностью заменить людей-работников, а чтобы стать «инструментом», который сделает их работу проще и безопаснее.

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Хотя у робота очень простой интерфейс, его «коллегам» придется освоить, «как он работает, как его чистить, как поддерживать его в рабочем состоянии» и как связаться с техподдержкой, если ему потребуется обслуживание или ремонт.

Флиппи не может чистить себя сам: его нужно протирать каждый вечер, а каждый месяц и каждый квартал проводить генуборку. Кроме того, благодаря ему люди смогут выполнять «больше работы по привлечению клиентов».

Фритюрницы вроде Флиппи уже работают во множестве американских предприятий быстрого питания, включая White Castle и Jack in the Box.

Дегустация результатов

Итак, насколько вкусными оказались приготовленные роботом бургеры и картофель?

Несмотря на превосходный домашний соус, свежие листья салата и помидоры, блюдо получилось совершенно посредственным. Говядина слегка напоминала подошву. Впрочем, картофель фри получился хрустящий и красивый.

Пока в меню есть только бургеры с говядиной и картофель фри. Один из посетителей, который зашел на глазах Лоис Беккет, задал несколько вопросов, но ушел, ничего не заказав. В разговоре с журналисткой он сказал, что хотел вегетарианский бургер. Другой мужчина зашел, разговаривая по мобильному телефону, огляделся и снова вышел.

Покинув CaliExpress, журналистка отправилась в ближайший McDonald's, где заказала еще один чизбургер, приготовленный людьми. Хотя он был меньше, а ингредиенты явно дешевле, блюдо показалось гораздо вкуснее.

Кстати, она поставила таймер: людям потребовалась всего одна минута и 26 секунд, чтобы доставить свежий бургер прямо ей в руки. Что ж, можно расслабиться: пока что люди все еще быстрее машин.

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Фото на обложке: Miso Robotics