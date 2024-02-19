Этот робот создан, чтобы его съели

Созданные роботы напоминают по вкусу жевательный мармелад и извиваются во рту, когда их откусывают, а главное — позволяют провести эксперимент, избежав моральных и технических сложностей.

Одориги — это направление японской кухни, которое подразумевает употребление живых морепродуктов, и их движение — важная часть этого опыта. Чтобы подробнее изучить, как это влияет на восприятие, исследователи обратились к робототехнике .

Маленький робот, которому голодный человек оторвал голову (который, надо сказать, отнесся к этому исключительно вежливо), сделан в основном из желатина, а для вкуса к нему добавили сахар и яблочный сок. После того, как все ингредиенты были смешаны, массу залили в форму и поставили в холодильник на 12 часов для застывания.

В результате получилось нечто, по текстуре похожее на жевательный мармелад. При заливке в конструкции оставили воздушные камеры, которые подключили к пневматике, чтобы робот мог двигаться.

Возможность съесть одного из таких роботов получили 16 студентов университета Осаки. Их задача состояла в том, чтобы обхватить робота ртом, позволить ему подвигаться в течение 10 секунд, чтобы впечатление было полным, откусить его, прожевать и проглотить.

В качестве добровольцев выбрали японцев, но не только из-за того, что исследование проходило в Японии. Согласно статье, причиной было «культурное влияние на использование звукоподражательных терминов». В японском языке есть термины, которые полезны для описания определенных видов текстур, которые нелегко поддаются количественной оценке.

Участникам нужно было ответить на несколько вопросов, в том числе довольно сложных:

вам показалось, что то, что вы только что съели, было живым?

почувствовали ли вы у него какую-то эмоцию?

показалось ли вам, что оно было разумным?

чувствуете ли вы из-за этого вину?

По сравнению с контрольной группой студентов, которые ели неподвижного робота, студенты, которые ели движущегося робота, чаще описывали его текстуру как «невнятную», показывая, что движение может влиять на восприятие пищи. Анализ ответов на вопросы показал, что из-за подвижности робота люди воспринимали его как чувствующего и разумного, и чувствовали больше вины, когда употребляли его в пищу.

Авторы резюмируют: «В неподвижном состоянии участники воспринимали робота как „пищу‟, тогда как в движении они воспринимали его как „существо‟».

Съедобные роботы позволили изучить влияние движений на пищевое поведение человека в контролируемых условиях — с реальными организмами выполнить эту задачу было бы непросто. В планах — создать роботов, имитирующих конкретные живые формы, которые часто упоминаются в дискуссиях о нехватке продовольствия и деликатесах специфических культур.

В частности, исследователи собираются имитировать насекомых и традиционные блюда японской кухни, одориги и икизукури (сашими из живой рыбы).

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Фото на обложке: aaron choi / Shutterstock