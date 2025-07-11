Японский бренд Makita не объявлял об уходе, но исчез: теперь также тихо возвращается на рынок
Makita, которая до 2022 года держала 20% российского рынка электроинструментов, почти растворилась на три года — осталось 1,5% рынка, серые поставки и ностальгия. Но теперь бренд явно возвращается в игру. На Ozon появилась обновлённая витрина, в соцсетях — новая активность, а ритейлеры в кулуарах говорят о грядущем завозе.
- Новости
Пока серо, но к октябрю — официально
Сейчас инструменты ввозят по параллельным каналам, но к октябрю, по данным «Коммерсанта», Makita обещает вернуться с официальными поставками и новым маркетингом. Ритейлеры уверяют — часть ассортимента появится уже осенью.
Эксперты: будет, но не как раньше
Возвращение — это хорошо, но рынок уже ушёл вперёд. По мнению аналитиков, даже при всей узнаваемости бренда Makita вряд ли отыграет больше 5% — слишком много конкурентов, слишком долго её не было.
А пока — высокие риски нарваться на подделку. Один и тот же шуруповёрт может стоить 7 или 17 тысяч — и без гарантии понять, где оригинал, почти невозможно. Вопрос в другом: захочет ли рынок снова платить за имя или останется на китайском перфораторе с AliExpress за 4 999?
Фото на обложке: Pexels
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Как открыть пункт выдачи заказов»
- 1 Kawasaki представила робота-коня с водородным двигателем Массовое производство «железного коня» начнется только к 2050 году 06 апреля 15:13
- 2 Nissan изучит возможность перевода части производства в Америку Это следствие политики пошлин Трампа, которая взбудоражила страны и крупный бизнес 05 апреля 14:40
- 3 Япония еще на год продлила стандартный режим торговли с Россией — без льгот Товарооборот между странами в 2024 году сократился почти на 22% 29 марта 16:03
- 4 Nikkei узнала о планах японской Softbank вложить более $1 трлн в развитие ИИ в США По данным издания, компания хочет создать промышленные парки для ИИ по всей стране 28 марта 20:30