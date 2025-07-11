Японский бренд Makita не объявлял об уходе, но исчез: теперь также тихо возвращается на рынок

Makita, которая до 2022 года держала 20% российского рынка электроинструментов, почти растворилась на три года — осталось 1,5% рынка, серые поставки и ностальгия. Но теперь бренд явно возвращается в игру. На Ozon появилась обновлённая витрина, в соцсетях — новая активность, а ритейлеры в кулуарах говорят о грядущем завозе.

Пока серо, но к октябрю — официально

Сейчас инструменты ввозят по параллельным каналам, но к октябрю, по данным «Коммерсанта», Makita обещает вернуться с официальными поставками и новым маркетингом. Ритейлеры уверяют — часть ассортимента появится уже осенью.

Эксперты: будет, но не как раньше

Возвращение — это хорошо, но рынок уже ушёл вперёд. По мнению аналитиков, даже при всей узнаваемости бренда Makita вряд ли отыграет больше 5% — слишком много конкурентов, слишком долго её не было.

А пока — высокие риски нарваться на подделку. Один и тот же шуруповёрт может стоить 7 или 17 тысяч — и без гарантии понять, где оригинал, почти невозможно. Вопрос в другом: захочет ли рынок снова платить за имя или останется на китайском перфораторе с AliExpress за 4 999?

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