Плоские круассаны: как «бракованная» выпечка стала мировым трендом

Не поднимается выпечка? Теперь это не проблема — в тренде плоские круассаны. Необычное лакомство быстро завирусилось в TikTok и стало хитом по всему миру, от Сеула до Майорки. В чем особенность плоских круассанов и как их приготовить — читайте в материале.

Круассаны любят за их упругую воздушную структуру, за то, как с каждым укусом тесто распадается во рту на несколько слоев. Однако новая трендовая выпечка значительно менее объемная.

В интернет-трендах теперь плоские круассаны, от Сеула до Лос-Анджелеса, от Вены до Майорки — они повсюду. Это необычное лакомство. Если привычные нам круассаны бывают плоскими, если не поднимутся в духовке или случайно расплющатся под весом сумки, теперь их делают плоскими специально, сдавливая и сжимая тесто.

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Впервые плоские круассаны появились в сеульских пекарнях в прошлом году, видео с ними вскоре завирусились в TikTok. Блогеры стали советовать, где найти трендовую выпечку, а также как попробовать приготовить ее дома.

Рецепт прост: сначала необходимо раскатать круассан скалкой или придавить чем-то тяжелым, затем обмазать маслом, посыпать сахаром или полить медом, после чего отправлять в духовку или на сковородку. В результате получится лакомство в модном формате 2D.

Плоские круассаны больше похожи на тонкое масляное печенье, их часто подают с глазурью или другими топингами. Южнокорейский тренд уже дошел до России.

Круассаны и раньше использовали как основу для новых блюд. Например, в кондитерских часто начиняют круассаны миндальным кремом, чтобы сделать вчерашнюю выпечку поаппетитнее.

Владелица пекарни The Snackery Bakeshop Сара Линд любит хрустящие лакомства, особенно кончики обычных круассанов. Несколько лет назад она приготовила в пекарне блюдо по своему вкусу — хрусткие круассаны. Дважды запеченный круассан обваливался в сахаре и подавался нарезанным на тонкие ломтики.

Сара вспоминает, что десерт был изумительно вкусным, но не пользовался успехом у посетителей. Когда она узнала о новом интернет-тренде, то решила сделать еще одну попытку и добавила в меню плоские круассаны, засахаренные и политые шоколадом.

«Мы придавливаем наши круассаны пятикилограммовым прессом и расплющиваем их до тех пор, пока их толщина не станет примерно 6 мм, — объясняет Линд. — Затем мы раскатываем их с сахаром и дважды выпекаем. Готовые круассаны мы посыпаем сахарной пудрой или покрываем молочным или белым шоколадом. Они невероятно хрустящие и масленые, как печенье».

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Новый хрустящий круассан стал хитом. Линд сообщила, что ее клиенты восприняли новое лакомство «чрезвычайно позитивно».

Не знаете, где купить плоские круассаны? Не беда: любой обычный круассан можно сделать плоским, воспользовавшись инструкцией из TikTok. И не сдерживайте свою фантазию, выбирая начинку и топинги.

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