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У россиян вдвое вырос спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В России спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа по сравнению с 2020 годом вырос на 105%, а рост предложения составил 105%. Самые популярные марки у россиян — Toyota, Honda, Nissan, Renault и Mitsubishi.

У россиян вдвое вырос спрос на автомобили с пробегом из-за рубежа

Рост связан с общим дефицитом и ростом средних цен на авторынке России, сообщили «Известия» со ссылкой на исследование «Авито».

Средняя цена на ввозимые из-за границы автомобили с пробегом в 2021 году составила 750 тыс. рублей — на 27% больше, чем в прошлом году.

На первой строчке по уровню спроса в рейтинге моделей автомобилей — минивэн Toyota Alphard, на втором месте — электрокар Nissan Leaf. Третью позицию занимает Honda Stepwgn, четвертую — Toyota Crown, а пятую — Toyota Estima.

В числе регионов-лидеров по уровню спроса на автомобили из-за границы — Москва и Московская область, а также Краснодарский край. На долю столичной агломерации приходится 13,8% от общефедерального спроса на такие транспортные средства, на долю Краснодарского края — 10,24%.

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Фото на обложке: Unsplash

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