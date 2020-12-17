Научный центр «Идея» приглашает сформировать образ будущего на форсайт-сессии

Ирина Печерская
19 и 20 декабря пройдёт онлайн-мероприятие «Жизнь в цифровом мире — 2036», на котором участникам при поддержке модераторов и экспертов предстоит придумать идеи для создания комфортной жизни в цифровом мире. Победители получат возможность реализовать свой проект и разделят призовой фонд 150 тыс. рублей.
Научный центр «Идея» приглашает сформировать образ будущего на форсайт-сессииИрина Печерская
Задачи, которые необходимо решить:
- сформировать образ будущего, в котором хотелось бы жить;
- придумать идеи, которые помогли бы реализовать задуманное;
- определить перспективные ниши;
- собрать команду, которая помогла бы воплотить идеи.
К участию приглашают студентов всех российских вузов и молодых специалистов из сфер:
- социология;
- философия;
- экология;
- IT;
- экономика;
- образование.
Для участия необходимо подать заявку до 17 декабря на сайте.
Фото на обложке: Alex from the Rock/shutterstock.com
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