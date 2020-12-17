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Научный центр «Идея» приглашает сформировать образ будущего на форсайт-сессии

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

19 и 20 декабря пройдёт онлайн-мероприятие «Жизнь в цифровом мире — 2036», на котором участникам при поддержке модераторов и экспертов предстоит придумать идеи для создания комфортной жизни в цифровом мире. Победители получат возможность реализовать свой проект и разделят призовой фонд 150 тыс. рублей.

Научный центр «Идея» приглашает сформировать образ будущего на форсайт-сессии

Задачи, которые необходимо решить:

  • сформировать образ будущего, в котором хотелось бы жить;
  • придумать идеи, которые помогли бы реализовать задуманное;
  • определить перспективные ниши;
  • собрать команду, которая помогла бы воплотить идеи.

К участию приглашают студентов всех российских вузов и молодых специалистов из сфер:

  • социология;
  • философия;
  • экология;
  • IT;
  • экономика;
  • образование.

Для участия необходимо подать заявку до 17 декабря на сайте.

Фото на обложке: Alex from the Rock/shutterstock.com

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