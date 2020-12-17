19 и 20 декабря пройдёт онлайн-мероприятие «Жизнь в цифровом мире — 2036», на котором участникам при поддержке модераторов и экспертов предстоит придумать идеи для создания комфортной жизни в цифровом мире. Победители получат возможность реализовать свой проект и разделят призовой фонд 150 тыс. рублей.

Научный центр «Идея» приглашает сформировать образ будущего на форсайт-сессии