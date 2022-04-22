Мошенники стали обещать «бонус от Telegram» за пополнение криптокошелька

Глава фонда «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала о новой мошеннической схеме с криптокошельками. Киберпреступники стали выманивать деньги у россиян с помощью «бонусов от Telegram» за пополнение криптокошелька.

Название криптокошелька отсылает к блокчейн-платформе TON с собственной криптовалютой Gram. Мошенники создают поддельные сайты, регистрируют новые криптокошельки и под старой-новой легендой пытаются выманить деньги у граждан, пишет РИА Новости.

Пользователей как минимум должно настрожить условие пополнить сторонний Bitcoin-кошелек, чтобы получить выгоду. Многие разработчики правда обещают своим потенциальным пользователям бонусы, но всегда лишь за регистрацию, и никогда — за пополнение сторонних счетов, балансов и кошельков, пояснила Лазарева.

Схема действия не новая: сначала пользователя просят заплатить немного, потом еще чуть-чуть доплатить, а затем мошенники исчезают вместе с деньгами жертвы.

Два года назад Telegram привлек $1,7 млрд в проект блокчейн-платформы TON c собственной криптовалютой Gram. Однако Комиссия по ценным бумагам и рынкам США подала иск к Telegram и его филиалу, обвинив в нарушении закона о ценных бумагах — незарегистрированном размещении криптовалюты. Разработчикам сначала пришлось отложить запуск проекта, а в мае 2020 года закрыть его.

Инвестор TON, основатель Zotobi Management Limited Игорь Чуприн потребовал от Telegram вернуть ему 100% инвестиций в блокчейн-проект Павла Дурова, но проиграл суд в Лондоне. Теперь он должен оплатить судебные издержки Telegram на сумму $700 тыс.

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