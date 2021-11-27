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Эксперты выявили новую мошенническую схему, связанную с уплатой налогов

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В преддверии окончания срока оплаты имущественных налогов мошенники запустили рассылку россиянам вредоносных писем с уведомлениями о необходимости провести платеж, установили эксперты по кибербезопасности.

Эксперты выявили новую мошенническую схему, связанную с уплатой налогов

Эксперты обнаружили мошенническую рассылку в виде фейковых налоговых уведомлений от имени одного из финансовых регуляторов, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на данные Bi.Zone. 

Как выяснили специалисты, на электронную почту пользователей приходили письма без привязки к имени. Жертвам предлагалось успеть уплатить имущественные налоги до 1 декабря, чтобы избежать начисления пени. В письме размещалась ссылка, которая вела на различные ресурсы с вредоносным содержанием.

По данным Bi.Zone, фишинговые письма и ссылки — одни из самых популярных разновидностей атак. В текстах таких писем мошенники пытаются запугать жертву, используя всевозможные информационные поводы, одним из которых может стать и налоговое обязательство перед государством, пояснили эксперты.

«Были случаи, когда мошенники имитировали сайт госоргана, вызывающего доверие, и размещали на нем онлайн-кассу, куда жертвы переводили свои деньги, полагая, что платят налоги», — сообщили в Bi.Zone.

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Фото на обложке: hamburg_berlin / Shutterstock

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