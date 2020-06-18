Кто заказывает услуги фрилансеров в России — исследование

Исследование сервиса Freelancehunt показало, что треть постоянных клиентов фрилансеров — это IT-компании. Также высокий интерес к сторонним услугам в России проявляют маркетинговые агентства. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Freelancehunt.

Исследование проводилось на платформе Freelancehunt.ru с 9 по 16 июня 2020 года. Оно содержит ответы 4523 зарегистрированных заказчиков фриланс-услуг.

Кто клиент?

Выяснилось, что IT-компания со штатом до 10 человек несколько раз в месяц обращается к сторонним программистам. Это портрет основного клиента фрилансеров в России.

«В программировании есть узкие направления, которые востребованы под конкретные задачи. Агентствам не выгодно держать таких профессионалов в штате, поскольку их зарплата стартует от $2 тысяч», — отмечает основатель Freelancehunt Олег Топчий.

Каждый четвертый проект поступает фрилансеру из сферы маркетинга, креатива и продвижения. На третьем месте находятся представители сферы услуг. Замыкают пятерку дизайнерские студии и ритейл.

Топчий отмечает, что проджект-менеджеры креативных агентств могут обращаться отдельно к специалистам по неймингу или дизайнерам. По такому же принципу удобно работать с фрилансерами по SЕО и контекстной рекламе.

По форме предпринимательской деятельности в лидерах среди российских клиентов фриланса ИП — 64%. В два раза меньше представителей МСБ и только 4,5% — это крупные компании.

Что заказывают?

68,2% клиентов заказывают услуги одной специализации, обращаясь к проверенным специалистам. Оставшаяся треть заказчиков выбирает фрилансеров из разных категорий и ищет новых исполнителей. Им нужны свежие идеи и креатив, отмечается в исследовании. Больше всего востребованы программисты, дизайнеры и копирайтеры.

Почему заказывают?

65,8% компаний идут к сторонним специалистам, так как не могут позволить себе нанять сотрудника в штат. Выяснилось, что у большинства заказчиков снизились темпы развития бизнеса во время эпидемии, поэтому они стали обращаться к фрилансерам чаще.

В данном вопросе респонденты могли выбрать несколько ответов. 58,5% заказчиков отметили также удобство фриланса для выбора исполнителя под конкретную задачу. Каждый пятый работодатель понимает, что на фрилансе есть профессионалы, которые не готовы идти в офис. 14% ценят прямой контакт с исполнителем без посредников.

Freelancehunt.ru — платформа, объединяющая заказчиков и фрилансеров для выполнения проектов. Сервис был запущен в 2005 году. И, по собственным данным, на сегодняшний день на площадке собрано 700 тысяч пользователей из стран СНГ.

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