ФСБ предложила создать в России базу заводских кодов телефонов

Минцифры готовится разработать единую базу кодов IMEI, которые присваиваются мобильным телефонам. Ведомство делает это по рекомендации ФСБ.

Спецслужбы хотят создать такой реестр для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Подведомственный Минцифры НИИ рассматривал создание базы IMEI, еще когда с ее помощью предлагали бороться с незаконным ввозом техники. Теперь параллельный импорт узаконен, а новый реестр позволит силовикам связывать устройство с его конкретным владельцем, полагают опрошенные газетой эксперты.

В Минцифры изданию подтвердили получение рекомендаций ФСБ, ведомство поддерживает предложение.

Идею регистрации телефонов в базе IMEI начали обсуждать в России с 2010-х годов, в разное время предложение высказывали МВД, Минкомсвязь (предшественник Минцифры) и члены Совета федерации. Последние в 2019–2020гг обсуждали проект закона, который предполагает платную регистрацию телефонов импортерами или гражданами, купившими устройства за рубежом. Отмечалось, что базу IMEI будет вести Центральный научно-исследовательский институт связи.

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