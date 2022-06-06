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ФСБ предложила создать в России базу заводских кодов телефонов

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Минцифры готовится разработать единую базу кодов IMEI, которые присваиваются мобильным телефонам. Ведомство делает это по рекомендации ФСБ.

ФСБ предложила создать в России базу заводских кодов телефонов

Спецслужбы хотят создать такой реестр для «повышения эффективности оперативно-разыскных мероприятий», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в правительстве.

Подведомственный Минцифры НИИ рассматривал создание базы IMEI, еще когда с ее помощью предлагали бороться с незаконным ввозом техники. Теперь параллельный импорт узаконен, а новый реестр позволит силовикам связывать устройство с его конкретным владельцем, полагают опрошенные газетой эксперты.

В Минцифры изданию подтвердили получение рекомендаций ФСБ, ведомство поддерживает предложение.

Идею регистрации телефонов в базе IMEI начали обсуждать в России с 2010-х годов, в разное время предложение высказывали МВД, Минкомсвязь (предшественник Минцифры) и члены Совета федерации. Последние в 2019–2020гг обсуждали проект закона, который предполагает платную регистрацию телефонов импортерами или гражданами, купившими устройства за рубежом. Отмечалось, что базу IMEI будет вести Центральный научно-исследовательский институт связи.

Фото на обложке: Unsplash

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