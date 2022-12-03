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FTX выставила на продажу свой самый ценный актив — биржу деривативов LedgerX

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Биржа деривативов LedgerX, одна из немногих платежеспособных частей рухнувшей криптоимперии FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, выставлена на продажу и привлекает интерес минимум десятка крупных потенциальных покупателей.

FTX выставила на продажу свой самый ценный актив — биржу деривативов LedgerX

Как пишет Bloomberg, ссылаясь на близкие к ведущим переговоры компаниям источники, в LedgerX помимо прочих заинтересованы такие криптогиганты, как Blockchain.com, Gemini, Bitpanda и Kalshi.

Представители упомянутых интересантов пока не дают никаких комментариев, причем Bloomberg подчеркивает, что переговоры становятся все более серьезными, отчего некоторые стороны, по данным инсайдеров, подписали соглашения о неразглашении.

По состоянию на 17 ноября у LedgerX было около $303 млн наличными. Экспертам сложно судить, сколько средств новый главный исполнительный директор FTX Джон Рэй и его консультанты по реструктуризации смогут выручить от продажи.

Как бы то ни было, LedgerX считается одним из самых ценных активов, связанных с FTX, после того как более 100 других компаний-сателлитов криптобиржи подали заявления о банкротстве.

Напомним, что еще в начале года FTX оценивалась в $32 млрд, но 11 ноября объявила о банкротстве.

Позже основателя биржи обвинили в потере до $2 млрд при тайном переводе, а затем стало известно, что обанкротившаяся FTX потратила на дома сотрудникам и семье основателя компании $121 млн.

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Фото на обложке: Unsplash

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