«Большая семерка» намерена ужесточить контроль за криптовалютами

Страны «Большой семерки» планируют ужесточить регулирование криптовалютного сектора. Цели властей — повысить прозрачность рынка и защитить владельцев цифровых активов.
Как сообщает Kyodo со ссылкой на осведомленные источники, страны G7 намерены ускорить темпы соответствующих дискуссий в преддверии встречи министров финансов и руководителей Центробанков, которая состоится за несколько дней до майского саммита в Хиросиме.
Причиной обеспокоенности властей стал крах криптобиржи FTX, а также наметившийся кризис мировой банковской системы, связанный с банкротством Silicon Valley Bank и закрытие Signature Bank, который обслуживал криптоклиентов.
На этом фоне «Большая семерка» надеется взять на себя ведущую роль в разработке международной законодательной базы, направленной на защиту владельцев криптоактивов.
В этом году Япония председательствует в Группе семи, 18-22 мая она проведет саммит в Хиросиме. Как подчеркивает Kyodo, азиатское государство пока единственный член G7, в котором действуют правила регулирования криптовалют.
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