«Большая семерка» намерена ужесточить контроль за криптовалютами

Как сообщает Kyodo со ссылкой на осведомленные источники, страны G7 намерены ускорить темпы соответствующих дискуссий в преддверии встречи министров финансов и руководителей Центробанков, которая состоится за несколько дней до майского саммита в Хиросиме.

Причиной обеспокоенности властей стал крах криптобиржи FTX, а также наметившийся кризис мировой банковской системы, связанный с банкротством Silicon Valley Bank и закрытие Signature Bank, который обслуживал криптоклиентов.

На этом фоне «Большая семерка» надеется взять на себя ведущую роль в разработке международной законодательной базы, направленной на защиту владельцев криптоактивов.

В этом году Япония председательствует в Группе семи, 18-22 мая она проведет саммит в Хиросиме. Как подчеркивает Kyodo, азиатское государство пока единственный член G7, в котором действуют правила регулирования криптовалют.

Фото: Unsplash