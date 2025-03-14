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Страны G7 пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США предупредили Россию, что она может столкнуться с новыми санкциями, если не согласится на прекращение огня на Украине. Об этом сообщил Reuters, у которого есть финальный проект заявления стран G7.

Страны G7 пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня
  1. Новости

«Члены G7 призвали Россию ответить взаимностью, согласившись на прекращение огня на равных условиях и полностью выполнив его», — говорится в документе. По словам официальных лиц G7, проект заявления был одобрен высокопоставленными дипломатами, но все еще требует окончательного одобрения министров.

Представители G7 также подчеркнули необходимость «надежных и заслуживающих доверия» механизмов безопасности для Украины, чтобы она «могла защищаться от любых новых актов агрессии».

  • В начале марта источники Reuters заявили, что США готовятся смягчить антироссийские санкции. По информации агентства, Белый дом уже поручил Госдепартаменту и Минфину составить список санкций, которые могут быть смягчены, чтобы обсудить его с Кремлем.
  • При этом позже президент США Дональд Трамп пригрозил Москве ужесточением ограничений, если та не начнет переговоры с Украиной для урегулирования военного конфликта.

Фото на обложке: Andrej Ivanov / Getty Images

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