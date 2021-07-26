G8 и Ruport разыграли креативные агентства по телефону

Фестиваль креативных индустрий G8 запустил рекламу в поддержку конкурса G8 Awards. Идею подсказало рекламное агентство Ruport. Сотрудник «кол-центра» звонил руководителям креативных агентств и пытался убедить их подать заявку на конкурс.
Сотрудник притворялся мошенником и говорил директорами и владельцами агентств, что заметил подозрительную активность в аккаунте, с их счета хотят списать $10 или из Екатеринбурга пытаются получить доступ к их награде. По словам организаторов кампании, отзывы оказались неоднозначными, но неравнодушными.
Скриншот предоставлен компанией
Команда G8 звонила:
- Дмитрию Мещерякову, Magic Camp;
- Дмитрию Осадчуку, Mail.ru Group;
- Максиму Юрину, Little Big Agency;
- Евгению Давыдову, Setters;
- Артему Синявскому, Marvelous;
- Ивану Дергачеву, The Clients;
- Андрею Губайдуллину, «Восход».
Запись розыгрыша:
Подать заявку на конкурс можно до 2 августа на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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