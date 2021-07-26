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G8 и Ruport разыграли креативные агентства по телефону

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Фестиваль креативных индустрий G8 запустил рекламу в поддержку конкурса G8 Awards. Идею подсказало рекламное агентство Ruport. Сотрудник «кол-центра» звонил руководителям креативных агентств и пытался убедить их подать заявку на конкурс.

G8 и Ruport разыграли креативные агентства по телефону

Сотрудник притворялся мошенником и говорил директорами и владельцами агентств, что заметил подозрительную активность в аккаунте, с их счета хотят списать $10 или из Екатеринбурга пытаются получить доступ к их награде. По словам организаторов кампании, отзывы оказались неоднозначными, но неравнодушными.

 

Скриншот

Скриншот предоставлен компанией

Команда G8 звонила:

  • Дмитрию Мещерякову, Magic Camp;
  • Дмитрию Осадчуку, Mail.ru Group;
  • Максиму Юрину, Little Big Agency;
  • Евгению Давыдову, Setters;
  • Артему Синявскому, Marvelous;
  • Ивану Дергачеву, The Clients;
  • Андрею Губайдуллину, «Восход».  

Запись розыгрыша:

 

Подать заявку на конкурс можно до 2 августа на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

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