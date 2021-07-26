G8 и Ruport разыграли креативные агентства по телефону

Фестиваль креативных индустрий G8 запустил рекламу в поддержку конкурса G8 Awards . Идею подсказало рекламное агентство Ruport. Сотрудник «кол-центра» звонил руководителям креативных агентств и пытался убедить их подать заявку на конкурс.

Сотрудник притворялся мошенником и говорил директорами и владельцами агентств, что заметил подозрительную активность в аккаунте, с их счета хотят списать $10 или из Екатеринбурга пытаются получить доступ к их награде. По словам организаторов кампании, отзывы оказались неоднозначными, но неравнодушными.

Скриншот предоставлен компанией

Команда G8 звонила:

Дмитрию Мещерякову, Magic Camp;

Дмитрию Осадчуку, Mail.ru Group;

Максиму Юрину, Little Big Agency;

Евгению Давыдову, Setters;

Артему Синявскому, Marvelous;

Ивану Дергачеву, The Clients;

Андрею Губайдуллину, «Восход».

Запись розыгрыша:

Подать заявку на конкурс можно до 2 августа на сайте.

Фото на обложке: Unsplash