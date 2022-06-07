Топ-менеджер VK Владимир Габриелян погиб после опрокидывания вездехода в Ненецком АО

Заместитель гендиректора VK Владимир Габриелян погиб после опрокидывания вездехода на берегу Белого моря. Вместе с ним погиб директор по закупкам VK Сергей Мерзляков.

«Сегодня утром стало известно, что Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков погибли в результате трагического происшествия. Мы скорбим вместе с родными, близкими и друзьями. Владимир и Сергей навсегда останутся частью нашей команды», — сообщили RB.RU в пресс-службе VK.

О происшествии стало известно из сообщения представителей Союза оленеводов Ненецкого автономного округа. В нем говорится, что четыре человека на двух вездеходах двигались по побережью Белого моря по направлению к мысу Канин Нос. Во время перехода через реку Бугряница машины опрокинулись, «их потащило в море».

Два человека, в их числе жена Габриеляна, сумели выбраться на берег. Владимир Габриелян и Сергей Мерзляков вечером 6 июня пропали.

Владимир Габриелян с 2005 года занимал пост вице-президента и технического директора VK (тогда еще Mail.ru Group). В 2019 году он был назначен первым заместителем гендиректора VK. В марте этого года Габриелян также вошел в совет директоров компании.

Фото на обложке: Facebook* Владимира Габриеляна (принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ)