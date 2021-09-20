IKEA будет выпускать аксессуары для геймеров

Компании IKEA и ASUS договорились выпускать фирменные аксессуары для геймеров. Среди них — игровые столы, кресла, подушка для шеи, эластичный коврик для мыши, кольцевая подсветка и многое другое.
По данным IKEA, в мире 2,5 млрд геймеров, их число постоянно растет. В списке будущей продукции всего не менее 30 наименований, сообщила пресс-служба шведского производителя мебели.
Стоимость товаров будет варьироваться от $10 до $599.
Для этого проекта будут созданы шесть семейств — Uppspel, Lanespelare, Matchspel, Gruppspel, Utespelare, Huvudspelar.
Товары линейки Uppspel созданы совместно с ASUS и брендом Republic of Gamers (ROG), а пять остальных — полностью разработаны специалистами IKEA.
В продаже аксессуары ASUS и ROG появятся во всех фирменных магазинах IKEA с октября этого года.
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Фото: Gorodenkoff / Shutterstock
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