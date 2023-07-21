Госдума приняла закон о единой ставке НДФЛ в 13-15% для удаленщиков

Госдума приняла закон, который устанавливает единую ставку НДФЛ в 13-15% для сотрудников, которые работают на российские организации дистанционно как в России, так и за ее пределами.

Ставка в размере 13-15% (15% — для доходов более 5 млн рублей в год) сохранится даже при утрате налогового резидентства. Применение единой ставки должно упростить администрирование НДФЛ для налоговых агентов.

Ранее правительство предлагало законопроект, который обязал бы российские компании в некоторых случаях взимать 30% НДФЛ с выплат, которые получают уехавшие за границу работники. Позднее его отозвали.

Сейчас, если сотрудник работает с российской организацией, то она является налоговым агентом и должна определять ставку НДФЛ в зависимости от каждой конкретной ситуации. Однако при удаленном формате сотрудничества компаниям сложно проверить, является ли человек российским налоговым резидентом. Поэтому правила налогообложения таких сотрудников решено унифицировать, пояснял ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

В отношении доходов штатных сотрудников новые нормы вступят в силу с 2024 года, фрилансеров — с 2025 года.

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