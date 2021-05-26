Где в России любят отечественных производителей: AliExpress составил топ-регионов

Накануне Дня российского предпринимателя AliExpress Россия и исследовательская компания ResearchMe выяснили, как жители нашей страны относятся к товарам отечественного производства и почему выбирают их. Так, самая высокая по стране доля покупателей-патриотов, испытывающих чувство гордости при покупке отечественного товара, — в Южном и Северо-кавказском федеральном округе, а вот на Северо-западе России и Дальнем Востоке отдают предпочтение импортным маркам.

Почти половина россиян (44% опрошенных) согласна, что государство должно поддерживать местных производителей. При этом россияне не готовы доплачивать за патриотизм: только 5% респондентов согласились купить более дорогой товар, если он произведен в России. 13% опрошенных считают, что покупка преимущественно российских товаров является проявлением любви к Родине.

Согласно опросу, больше всего поклонников российских товаров проживают на Урале, в городах Приволжского и Сибирского федерального округа. Меньше всего — на Северо-западе России и Дальнем Востоке. Так, больше всего любителей сравнивать российские и импортные товары проживает в СЗФО и Санкт-Петербурге (36 и 33%, соответственно, при общероссийском показателе 24%)

Самая высокая по стране доля покупателей-патриотов, испытывающих чувство гордости при покупке отечественного товара, — в Южном и Северо-кавказском федеральном округе (17%, в среднем по России - 11%).

В Санкт-Петербурге, Приволжском федеральном округе, на Юге и Северном Кавказе - больше всего тех, кто возлагает большие надежды на государство в поддержке российского предпринимательства (50%, в других регионах — от 38 до 44%). Покупать российское становится можно — такой позиции чаще всего придерживаются на Юге России, а скептиков больше на Урале (8 и 1%, соответственно, в среднем по стране — 6%).

Лидерами потребительских предпочтений россиян стали продукты питания (63%), кондитерские изделия (44%), книги (31%), ювелирные украшения (21%), одежда и обувь (20%).

Порядка 25% оборота AliExpress Россия занимают продажи локальных продавцов, включая товары российского производства. В будущем площадка планирует увеличить оборот до 50%. Количество локальных российских продавцов 2020 году увеличилось на 350% и составило 45 тысяч. Наиболее популярные категории товаров российского производства на AliExpress — текстиль, товары для дома, одежда, детские игрушки и украшения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: ArtemSam/Depositphotos